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自由開講》空氣污染防制費應提撥50％ 挹注健保財源

2025/04/24 15:00

◎ 周麗芳陳相國

空氣污染對人體健康的影響已成全球關注議題，從急性症狀到慢性病惡化，甚至可能導致嚴重健康風險。許多人可能曾因空氣品質不佳出現咳嗽、氣喘發作或胸悶等不適，而長期處於污染環境，尤其是呼吸系統疾病患者，更可能加劇病情，導致慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺病（COPD）惡化。此外，兒童與長者對污染的耐受度較低，健康風險更高，進而增加醫療需求與負擔。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年約 700 萬人因空污過早死亡，台灣研究亦顯示，空污與呼吸道疾病、心血管疾病的發病率密切相關。國際癌症研究機構（IARC）更將室外空氣污染列為第一級致癌物，顯示其致癌風險已有充分證據支持。由此可見，空污不僅是環境問題，更是重大公共健康挑戰

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年約700萬人因空污過早死亡，可見空污不僅是環境問題，更是重大公共健康挑戰。（資料照）根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年約700萬人因空污過早死亡，可見空污不僅是環境問題，更是重大公共健康挑戰。（資料照）

為因應此威脅，政府於民國 107 年施行《空氣污染防制法》，規範污染源監管與健康風險評估。《空污法》第十六、十八條規定，主管機關可向固定及移動污染源徵收空污防制費，並進行健康風險管理。然而，儘管該法施行多年，空污防制基金的實際效益仍不如預期。政府每年徵收空污費逾 60 億元，截至 112 年，空污基金累計收入超過 430 億元，而空污基金累計賸餘更高達 77 億元。然而，這筆資金並未直接用於國民健康促進，亦未挹注健保，導致健康風險保障不足。

目前，空污費主要用於污染源管制與監測，雖然有助於降低污染排放，卻未能直接回應空污對健康的影響。因此，資金運用方式亟待檢討，以確保部分經費真正回饋國民健康，減輕空污帶來的醫療負擔。政府正推動「健康台灣政策」，目標在於延長平均壽命、縮短不健康餘命，並積極推動「慢性病防治 888 計畫」，提高重要癌症篩檢率，並期望於 2030 年將癌症死亡率降低三分之一。這些目標的實現需要政府挹注更多資源進入健保體系。

台灣已有實例，現行「菸品健康福利捐」每年提撥50％收入給全民健保。為使空污費發揮更直接的健康促進功能，落實健康台灣政策，我們建議政府調整資金配置，將至少 50% 空污費挹注健保財源，確保國民獲得更完善的健康保障。具體措施包括：

1.行政院儘速啟動跨部會協商，整合環境、衛福、財政等部門，共同研擬空污費最佳分配機制

2.明確規範空污費收入每年至少 50% 撥入健保，確保長期健康風險應對財源穩定

3.將資金用於健康風險評估與醫療照護等事項，提高民眾健康水準

空氣污染已成台灣公共健康隱憂，政府應將至少一半空污費投入健保體系，使這筆資源真正回饋國民，減少空污帶來的健康損害。（資料照）空氣污染已成台灣公共健康隱憂，政府應將至少一半空污費投入健保體系，使這筆資源真正回饋國民，減少空污帶來的健康損害。（資料照）

空氣污染已成台灣公共健康隱憂，每年因空污造成的醫療支出與疾病負擔不容忽視。然而，現行空污費運用方式未能有效發揮健康促進作用。因此，我們主張應將至少一半空污費投入健保體系，使這筆資源真正回饋國民，減少空污帶來的健康損害，提升全民福祉。

政府應正視此問題，透過跨部會合作，使空污費不僅用於環境管理，更成為健康保障機制，實現「淨零碳排」與「健康台灣」雙贏的目標。

（作者為國立政治大學財政學系教授、衛福部健保會主任委員／中華民國醫師公會全聯會副理事長、衛福部健保會委員）

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