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自由開講》無照也能賣中藥？ 藥師怒批衛福部掏空專業門檻

2025/04/23 13:00

◎ 藥師公會全聯會

重批衛福部違法解釋令 籲守住全民用藥安全

藥師公會全聯會今日（22日）於衛福部正門前發起首波快閃抗議行動，數百位藥師身穿白袍、手持標語走上街頭，以具體行動怒吼政府對專業的踐踏，並呼籲衛福部立即撤回相關命令，捍衛全民用藥安全。衛福部於3月18日發布「衛部中字第1141860113號令」，明顯違法放寬中藥販售資格，允許未取得藥師執照者販售中藥。此舉不僅為違法者開後門，更嚴重侵害中醫師的診療權與藥師的調劑權，將全民健康置於無專業保障的風險之中。

數百位藥師身穿白袍、手持標語於衛福部正門前抗議。（藥師公會全聯會提供）數百位藥師身穿白袍、手持標語於衛福部正門前抗議。（藥師公會全聯會提供）

本會秘書長林憶君立法委員也特別到場聲援藥師行動，她表示：「今天其實我們大家都不願意站在這個地方，但我們對衛福部的作法感到非常痛心，中藥也是藥，不應被輕忽。衛福部此項命令，將特定的人未經藥師國考，走後門就可經營中藥販賣業務，此事件對人民健康的不負責任，我們站出來，是要讓衛福部知道，不能欺騙百姓、不能讓專業被踐踏！」

黃金舜理事長指出，這項命令一舉摧毀政府與藥界多年來共同守護的用藥安全機制，讓中藥販售淪為「買藥像買菜」，完全無需藥師專業把關。「沒有藥師的中藥，你敢吃嗎？」藥師們嚴正警告，這不只是執業權的剝奪，更是對全民健康的嚴重威脅。此命令根本是「為違法者量身打造的合法化通道」，一紙行政命令就足以瓦解多年建立的用藥安全防線。藥師們質疑，衛福部的政策彷彿允許「修幾門課就能賣藥」，既不需通過藥師國考，也無需接受完整專業訓練，專業門檻蕩然無存。

黃金舜理事長（左）強調：「我們不是反對中藥，而是反對繞過專業監管、違法掏空法治的政策！」（藥師公會全聯會提供） 黃金舜理事長（左）強調：「我們不是反對中藥，而是反對繞過專業監管、違法掏空法治的政策！」（藥師公會全聯會提供）

黃理事長強調：「我們不是反對中藥，而是反對繞過專業監管、違法掏空法治的政策！」《藥事法》不是裝飾品，行政命令更不是特赦令。今日的快閃抗議只是第一波警告，全聯會將於5月4日號召全國藥師發起更大規模的抗議行動，直達總統府，要求政府撥亂反正、立即撤回違法命令。

我們不是在爭奪權益，而是在捍衛全民的用藥安全；我們不是針對中藥，而是反對官員違法濫權。台灣人民的健康，不能拿來實驗，更絕不可出賣。

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