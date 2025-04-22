晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~黃貞祥》從袁紹看「邊緣倫」：金山抱手、空腹而終的悲劇同構

朱立倫如今被戲稱為「邊緣倫」，不是無的放矢，而是有感而發。三次總統大選皆敗，黨內信任度薄弱，民眾支持度低迷。即便手握政黨資源、媒體曝光與政治資歷，卻始終無法回到主舞台。他還在場上，但已非主角。
名家分享

名家分享

2025/04/22 15:00

◎ Gene Ng（黃貞祥）

歷史是一面鏡子，有時也是一面哈哈鏡。它不只照見過去，也折射現在。有些政治人物，即便跨越千年時空，卻彷彿是同一張臉的兩個角度——一個披著戰袍、坐鎮中原；一個穿著西裝、行走選舉場。若問在中國歷史浩瀚名錄中，有誰與今日台灣政壇的「邊緣倫」朱立倫最為相似？不必翻山越嶺，只需回望東漢末年——袁紹，其人也。

這並非隨便搭橋硬扯，而是有跡可循、有理可辨。兩人皆出身顯赫、資源雄厚，一度聲勢如日中天，卻最終高開低走、盛極而衰，留下「明明可以贏，卻偏偏輸得漂亮」的歷史懸案。此中因由，不在運氣，不在敵強，而在自己——在他們那種「該果斷時猶豫、該強硬時綿軟、該統合時分裂」的致命領導模式。

國民黨主席朱立倫。（記者廖振輝攝）國民黨主席朱立倫。（記者廖振輝攝）

這是一種典型的「資源型失敗者」悲劇——不是沒本錢，而是沒本事；不是不努力，而是努力錯方向。本文將從出身、聲勢、決策、派系、結局等五大層面，抽絲剝繭，對照解析，揭開朱立倫與袁紹「失敗同構」的歷史密碼。

一、出場即巔峰：名門出身，資源滿手

袁紹是豪門代表，祖上四世三公，是當時門閥體制下的頂規貴胄。天下大亂時，袁紹率先起兵討伐董卓，聲望如日中天。佔據河北，土地富饒、兵多將廣，堪稱「軍閥天花板」。帳下謀臣猛將如雲，田豐、審配、許攸、顏良、文醜……若將袁紹放進《三國無雙》，他應該是「全屬性 S 級」的起始角色。

朱立倫，學歷掛帥，歷任桃園縣長、新北市長、行政院副院長，堪稱政壇「學霸＋績優股」。兩度掌舵國民黨，中央到地方皆有人脈，論組織、論動員、論選戰經驗，在藍營可說首屈一指。若用撲克牌比喻，他起手一副「四個 A」，不贏都難。

但問題來了，手握這麼多資源，不該打出一手好牌嗎？為何朱立倫連輸三場總統大選，袁紹更慘，一敗官渡、二死中道、三亡基業？

關鍵不在「擁有多少」，而在「怎麼運用」。如俗諺所說：「拿著金飯碗討飯吃」，朱、袁皆屬此類。

二、一時之選，終成過客：聲勢曾高，卻無長紅

袁紹曾為一代「群雄共主」，早年號召十八路諸侯討董時，他被推為盟主，威望直逼皇帝。曹操尚弱，劉備未起，孫權未出，袁紹已是一方霸主。他有的是時間、空間、糧草、兵源，甚至機會。歷史給了他一手滿貫機會牌，結果卻自亂陣腳、放虎歸山、失之交臂。

朱立倫在2010年代被譽為「藍營天王接班人」，形象穩重、形勢看好。2015年雖是「換柱上場」，但其時正值藍營低潮，他若能堅定路線、改革黨機，有望重振旗鼓。2020年敗於韓國瑜之後再次掌黨，原本應是大破大立的契機，卻一路「既不清左，也不明右」，讓黨如同漂流瓶，在波濤中失去方向。

兩人都證明了一件事：聲勢只是煙火，稍縱即逝。若無實質領導力與戰略清晰，聲望愈高，跌落時聲響愈大。所謂「盛名之下，其實難副」，既是寫袁紹，也貼切於今日的朱立倫。

三、優柔寡斷，錯失良機：當斷不斷，反受其亂

袁紹是中國歷史上「猶豫型領袖」的經典範例。官渡之戰前，他有數次機會徹底擊潰曹操，但每次都瞻前顧後，決策遲緩，聽信讒言，誤殺忠臣（如田豐），放跑叛將（如許攸），錯過機會再三。歷史學者陳壽評曰：「好謀無斷，因而敗亡。」這句話，彷彿也可以貼在朱立倫辦公室牆上。

2023年11月第二次「藍白合」政黨協商會議，兩黨達成共識，將合作爭取2024勝選。（資料照）2023年11月第二次「藍白合」政黨協商會議，兩黨達成共識，將合作爭取2024勝選。（資料照）

朱立倫的政治風格，一言以蔽之：「觀風轉舵」。2016 倉促換柱參選，猶如救火卻引爆油桶；2020 初選敗給韓國瑜，卻未趁亂整合藍營；2024 與柯文哲藍白合一事，反覆無常、拖拖拉拉，讓支持者心力交瘁。每一次關鍵時刻，他都像在等「局勢更明朗」，但真正的領袖是創造局勢，而非等待局勢。

歷史證明，政壇如戰場，「當機立斷」才是生存鐵律。「拖字訣」只適用於養生，不適用於選戰。

四、內部失控，外戰未起先內耗：一團和氣是假象，一盤散沙是真相

袁紹營內謀士之間不合，幕僚勾心鬥角，兒子間明爭暗鬥，軍中紀律渙散。當他去世後，家族內戰迅速爆發，兒子袁譚與袁尚互不相讓，最後雙雙敗給曹操。正所謂：「內訌比外敵更可怕。」袁紹的軍團，表面氣勢如虹，實則人心渙散、一觸即潰。

朱立倫在黨內的處境呢？其實一直很像「名義上的主席，實質上的協調者」。藍營山頭林立，地方派系、世代分裂、路線之爭不休，朱立倫看似四平八穩，實則誰都不敢碰，誰都不敢管。2024總統大選前的初選與徵召風波，不只讓國民黨顏面掃地，更曝露出「主席調度不了全黨」的真實困境。

一個領袖，若連自己家門都管不好，又如何去對抗外敵？朱立倫與袁紹，都是「內無團結，外無威懾」的最佳反面教材。

五、最後一擊：從核心到邊緣，從高台到墳場

袁紹的結局悲涼。官渡兵敗後鬱鬱而終，死後數年，河北落入曹操之手，子孫流離失所。他曾是群雄之首，卻成了戰敗者的註腳。從高光到毀滅，僅隔一場戰役。從歷史視角看，袁紹不該輸；從結構視角看，他註定會輸。

朱立倫雖手握政黨資源、媒體曝光與政治資歷，卻始終無法成為主角。（資料照）朱立倫雖手握政黨資源、媒體曝光與政治資歷，卻始終無法成為主角。（資料照）

朱立倫如今被戲稱為「邊緣倫」，不是無的放矢，而是有感而發。三次總統大選皆敗，黨內信任度薄弱，民眾支持度低迷。即便手握政黨資源、媒體曝光與政治資歷，卻始終無法回到主舞台。他還在場上，但已非主角。

————————————————————

歷史沒有什麼新鮮事，輪迴的往往不是事件，而是人性。朱立倫若真要避免成為歷史悲劇的現代翻版，恐怕不能再安於中間、不表態、不得罪。他若不徹底戒除「優柔寡斷」之病、去除「派系鬥爭」之根，那麼不只2024會輸，2028、2032也不會有戲。

袁紹的河北千軍萬馬尚且擋不住敗局，朱立倫的黨產、組織、人脈，也擋不住「核心能力不足」的真相。

一句話總結：

「坐擁千軍萬馬，卻敗在左右為難；擁有金山銀海，卻像抱著飯碗要飯。」

領導力的本質從來不是「能不能坐上位子」，而是「坐上去之後能不能駕馭那把椅子」。

朱立倫想從「邊緣」回到「核心」，不是沒可能，但時間已不多。歷史會給機會，也會收利息。若仍不轉念、不轉型、不轉骨——那麼下一個「被歷史淘汰的人」，大概也不難猜了。

朱立倫與袁紹的對照，說到底，是一場關於「失敗的方式」的歷史對話——我們該如何避免走上那條路，還來得及，但前提是：看清自己，動手改變。

#黃無料說

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自 Gene Ng 臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書