名家分享~黃貞祥》從袁紹看「邊緣倫」：金山抱手、空腹而終的悲劇同構

朱立倫如今被戲稱為「邊緣倫」，不是無的放矢，而是有感而發。三次總統大選皆敗，黨內信任度薄弱，民眾支持度低迷。即便手握政黨資源、媒體曝光與政治資歷，卻始終無法回到主舞台。他還在場上，但已非主角。

◎ Gene Ng（黃貞祥）

歷史是一面鏡子，有時也是一面哈哈鏡。它不只照見過去，也折射現在。有些政治人物，即便跨越千年時空，卻彷彿是同一張臉的兩個角度——一個披著戰袍、坐鎮中原；一個穿著西裝、行走選舉場。若問在中國歷史浩瀚名錄中，有誰與今日台灣政壇的「邊緣倫」朱立倫最為相似？不必翻山越嶺，只需回望東漢末年——袁紹，其人也。

這並非隨便搭橋硬扯，而是有跡可循、有理可辨。兩人皆出身顯赫、資源雄厚，一度聲勢如日中天，卻最終高開低走、盛極而衰，留下「明明可以贏，卻偏偏輸得漂亮」的歷史懸案。此中因由，不在運氣，不在敵強，而在自己——在他們那種「該果斷時猶豫、該強硬時綿軟、該統合時分裂」的致命領導模式。

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國民黨主席朱立倫。（記者廖振輝攝）

這是一種典型的「資源型失敗者」悲劇——不是沒本錢，而是沒本事；不是不努力，而是努力錯方向。本文將從出身、聲勢、決策、派系、結局等五大層面，抽絲剝繭，對照解析，揭開朱立倫與袁紹「失敗同構」的歷史密碼。

一、出場即巔峰：名門出身，資源滿手

袁紹是豪門代表，祖上四世三公，是當時門閥體制下的頂規貴胄。天下大亂時，袁紹率先起兵討伐董卓，聲望如日中天。佔據河北，土地富饒、兵多將廣，堪稱「軍閥天花板」。帳下謀臣猛將如雲，田豐、審配、許攸、顏良、文醜……若將袁紹放進《三國無雙》，他應該是「全屬性 S 級」的起始角色。

朱立倫，學歷掛帥，歷任桃園縣長、新北市長、行政院副院長，堪稱政壇「學霸＋績優股」。兩度掌舵國民黨，中央到地方皆有人脈，論組織、論動員、論選戰經驗，在藍營可說首屈一指。若用撲克牌比喻，他起手一副「四個 A」，不贏都難。

但問題來了，手握這麼多資源，不該打出一手好牌嗎？為何朱立倫連輸三場總統大選，袁紹更慘，一敗官渡、二死中道、三亡基業？

關鍵不在「擁有多少」，而在「怎麼運用」。如俗諺所說：「拿著金飯碗討飯吃」，朱、袁皆屬此類。

二、一時之選，終成過客：聲勢曾高，卻無長紅

袁紹曾為一代「群雄共主」，早年號召十八路諸侯討董時，他被推為盟主，威望直逼皇帝。曹操尚弱，劉備未起，孫權未出，袁紹已是一方霸主。他有的是時間、空間、糧草、兵源，甚至機會。歷史給了他一手滿貫機會牌，結果卻自亂陣腳、放虎歸山、失之交臂。

朱立倫在2010年代被譽為「藍營天王接班人」，形象穩重、形勢看好。2015年雖是「換柱上場」，但其時正值藍營低潮，他若能堅定路線、改革黨機，有望重振旗鼓。2020年敗於韓國瑜之後再次掌黨，原本應是大破大立的契機，卻一路「既不清左，也不明右」，讓黨如同漂流瓶，在波濤中失去方向。

兩人都證明了一件事：聲勢只是煙火，稍縱即逝。若無實質領導力與戰略清晰，聲望愈高，跌落時聲響愈大。所謂「盛名之下，其實難副」，既是寫袁紹，也貼切於今日的朱立倫。

三、優柔寡斷，錯失良機：當斷不斷，反受其亂

袁紹是中國歷史上「猶豫型領袖」的經典範例。官渡之戰前，他有數次機會徹底擊潰曹操，但每次都瞻前顧後，決策遲緩，聽信讒言，誤殺忠臣（如田豐），放跑叛將（如許攸），錯過機會再三。歷史學者陳壽評曰：「好謀無斷，因而敗亡。」這句話，彷彿也可以貼在朱立倫辦公室牆上。

2023年11月第二次「藍白合」政黨協商會議，兩黨達成共識，將合作爭取2024勝選。（資料照）

朱立倫的政治風格，一言以蔽之：「觀風轉舵」。2016 倉促換柱參選，猶如救火卻引爆油桶；2020 初選敗給韓國瑜，卻未趁亂整合藍營；2024 與柯文哲藍白合一事，反覆無常、拖拖拉拉，讓支持者心力交瘁。每一次關鍵時刻，他都像在等「局勢更明朗」，但真正的領袖是創造局勢，而非等待局勢。

歷史證明，政壇如戰場，「當機立斷」才是生存鐵律。「拖字訣」只適用於養生，不適用於選戰。

四、內部失控，外戰未起先內耗：一團和氣是假象，一盤散沙是真相

袁紹營內謀士之間不合，幕僚勾心鬥角，兒子間明爭暗鬥，軍中紀律渙散。當他去世後，家族內戰迅速爆發，兒子袁譚與袁尚互不相讓，最後雙雙敗給曹操。正所謂：「內訌比外敵更可怕。」袁紹的軍團，表面氣勢如虹，實則人心渙散、一觸即潰。

朱立倫在黨內的處境呢？其實一直很像「名義上的主席，實質上的協調者」。藍營山頭林立，地方派系、世代分裂、路線之爭不休，朱立倫看似四平八穩，實則誰都不敢碰，誰都不敢管。2024總統大選前的初選與徵召風波，不只讓國民黨顏面掃地，更曝露出「主席調度不了全黨」的真實困境。

一個領袖，若連自己家門都管不好，又如何去對抗外敵？朱立倫與袁紹，都是「內無團結，外無威懾」的最佳反面教材。

五、最後一擊：從核心到邊緣，從高台到墳場

袁紹的結局悲涼。官渡兵敗後鬱鬱而終，死後數年，河北落入曹操之手，子孫流離失所。他曾是群雄之首，卻成了戰敗者的註腳。從高光到毀滅，僅隔一場戰役。從歷史視角看，袁紹不該輸；從結構視角看，他註定會輸。

朱立倫雖手握政黨資源、媒體曝光與政治資歷，卻始終無法成為主角。（資料照）

朱立倫如今被戲稱為「邊緣倫」，不是無的放矢，而是有感而發。三次總統大選皆敗，黨內信任度薄弱，民眾支持度低迷。即便手握政黨資源、媒體曝光與政治資歷，卻始終無法回到主舞台。他還在場上，但已非主角。

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歷史沒有什麼新鮮事，輪迴的往往不是事件，而是人性。朱立倫若真要避免成為歷史悲劇的現代翻版，恐怕不能再安於中間、不表態、不得罪。他若不徹底戒除「優柔寡斷」之病、去除「派系鬥爭」之根，那麼不只2024會輸，2028、2032也不會有戲。

袁紹的河北千軍萬馬尚且擋不住敗局，朱立倫的黨產、組織、人脈，也擋不住「核心能力不足」的真相。

一句話總結：

「坐擁千軍萬馬，卻敗在左右為難；擁有金山銀海，卻像抱著飯碗要飯。」

領導力的本質從來不是「能不能坐上位子」，而是「坐上去之後能不能駕馭那把椅子」。

朱立倫想從「邊緣」回到「核心」，不是沒可能，但時間已不多。歷史會給機會，也會收利息。若仍不轉念、不轉型、不轉骨——那麼下一個「被歷史淘汰的人」，大概也不難猜了。

朱立倫與袁紹的對照，說到底，是一場關於「失敗的方式」的歷史對話——我們該如何避免走上那條路，還來得及，但前提是：看清自己，動手改變。

#黃無料說

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自 Gene Ng 臉書

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