自由開講》賴總統應親自出席教宗方濟各喪禮

◎ 凃京威

梵蒂岡教廷是中華民國唯一歐洲友邦。教宗方濟各為教廷元首，廣受世人周知，更對歐美西方國家有重大影響力。教宗於4月21日逝世，歐洲各國元首紛紛發布悼念文，料將在教廷的安排下，近日，出席教廷舉辦之國喪。

天主教教宗方濟各4月21日逝世。（法新社資料照）

我國應珍視教廷超過80年，基於世界道義而延續的正式外交關係。鑒此，賴清德總統伉儷應循我國前例，出席教廷在羅馬梵蒂岡城為教宗方濟各舉行的殯葬彌撒。教宗喪禮籌備時間緊湊，我國政府應抓緊日程，盡快接洽各項元首出訪事宜。

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教宗方濟各在世時，最後接見的兩位國賓，分別是英國國王查爾斯三世、美國副總統范斯，尤其以天主教會羅馬主教的身份提醒范斯副總統，在國家政策與信仰間的調和，美國與教廷外交關係友好。范斯副總統訪問期間，另拜訪義大利總理梅洛尼，亦顯示出美義間的緊密合作。

美歐各國領袖非常重視與教宗的關係，更重要的是，美歐等國對台灣的支持，也彰顯在協助台灣維繫與梵蒂岡教廷的外交關係。美國候任駐教廷大使柏奇4月初在美國參議院聽證會時表示，他擔任美國駐教廷大使的其中一項工作，就是堅持教廷維繫與中華民國的邦交，顯見美國對於我國外交工作的強力後援。

既往，教宗聖若望保祿二世逝世時，陳水扁前總統親自率團前往羅馬，出席教宗喪禮。2013年，教宗方濟各就任時，馬英九前總統也親自率團赴羅馬祝賀。現任教宗方濟各逝世，為表示我國對與梵蒂岡教廷邦誼的重視，應由總統伉儷親自代表中華民國出席教宗喪禮。

賴總統伉儷的出席，不僅代表中華民國整體國家對於梵蒂岡教廷、教宗方濟各、全球天主教會的重視，更藉著參與教宗方濟各的喪禮彰顯台灣與美歐等自由民主國家站在同一陣線的堅定決心。

天主教教宗方濟各逝世，總統府22日起下半旗2天，以代表台灣政府與人民哀悼之意。（記者羅沛德攝）

1942年，時值太平洋戰爭，美國截獲大日本帝國電報稱，日方擬透過義大利政府尋求與梵蒂岡教廷建交，以爭取日本打贏太平洋戰爭的國際支持。美方截獲此電報轉交中華民國重慶政府，隨即國府也展開外交攻勢。於是，在美國的中介幫助下，同年，教廷分別與大日本帝國、中華民國政府紛紛建交。



當前，美國對於中華民國外交有穩固的支持。美國與義大利政府間的友好合作，亦助力賴清德總統伉儷取徑義大利，進入梵蒂岡城參與我國友邦元首教宗方濟各喪禮。

盼請賴總統伉儷代表我國，率團赴歐，參與教宗方濟各喪禮。悼念教廷元首，更親臨歐洲，拓展我國與美歐等國日後的堅實友誼！

（作者為台北總教區天主教友、教廷「方濟各經濟」青年學者）

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