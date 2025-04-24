自由開講》別被不誠實的核能行銷話術給迷惑了

◎ 吳海瑞

核電是個產業鏈，核能設備商和一般企業一樣，除了製造、研發等之外，還有行銷，只是呈現、運作的方式不同。

高明的行銷不離老王賣瓜，但能說得讓你信服；拙劣的行銷除了詆毀競爭對手之外，也常用片面資訊，讓人看不到全貌來誤導大眾，列舉三例核電行銷話術如下：

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例一，自2004年到2023年，全球啟用102座機組。現在全球已有408座核反應爐運轉、59座在建造、更多在規劃中，台灣必須跟上國際趨勢！

例二，日本在2023年下半年重新啟動2座反應爐，使運行中的機組總數達到12座，核電發電量驟增49%。歷經福島危機的日本如此開放，台灣還在反核？

例三，若開放核電，台灣每年「省4個3000億」。

近來台灣擁核聲浪再起，然而國際能源署匯集各國的能源政策發現，全球核電市場逐步縮減中，未來國際趨勢是再生能源。圖為核三廠。（資料照）

例一只談啟用，卻避談同時也「關閉了104座」。國際能源署（IEA）匯集各國的能源政策，推估至2035年時，全球電力結構依序為太陽能（10.7）、風力（7.5）、煤炭（7.0）、天然氣（6.6）、水力（5.2）、核能（3.7），括號數字為發電量，單位為千太瓦時（thousand Twh） ；1 TWh=10億度電。相較於2024年的煤炭（10.8）、天然氣（6.7）、水力（4.5）、核能（2.8） 、風力（2.6）、太陽能（2.1），核能的占比從9.5%降至9.1%，綠能（風、光、水）由31.2%躍升至57.5%。未來國際趨勢是再生能源。全球核電市場在縮減中，核能只是不死！

例二不談日本仍有21座反應爐處於長期停機狀態，也避談核電在日本總電力中的比重，2023年再次下降，從6.1%減少至5.6%。

例三是以2023年核電成本每度1.42元台幣計，但這是40年前的老設備，若再新建核電廠，十年後商轉，成本還是1.42元嗎？

核能設備買賣雙方的企業界、學界、政治人物、官員及意見領袖，均有機會扮演行銷的角色。他們或基於信念、認知，也可能是個人實質利益，無意或有意為之。我們不必理解，也難理解振臂高呼者的動機，重要的是，別被不誠實的行銷話術給迷惑了！

（作者為專業經理人）

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