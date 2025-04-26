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自由開講》交通「零裁量陷阱」下的執法地獄

2025/04/26 10:30

◎ 林山姆

近期有許多派出所員警，因為將拍照逕行舉發的違規停車600元，改依罰款較低的違規臨停300元，遭到貪污治罪條例「圖利他人」、「偽造文書」等罪起訴！行政罰單裁量適用法規錯誤變成貪官汙吏？交通「零裁量陷阱」演變成員警觸法風暴！問題可能出在每日整頓交通的第一線員警已經幾乎沒有行政裁量權？

依據道路交通管理處罰條例55條規定，在禁止臨時停車處（例如紅線與路口等）「違規臨時停車」罰300-600元，若是「違規停車」（主要是黃線以上等）則依56條罰600-1200元，事實上，即使違規臨停，車主很可能也不在車上，例如卸貨的司機，多年來有關臨時停車與違規停車的立法質詢及修法過程，不斷考量駕駛人的利害關係與產業條件，加上目前許多車輛都貼隔熱防窺視玻璃，特別是交通繁忙時段，執勤員警實難以判定是臨時停車還是違規停車。

近期有許多員警因將拍照逕行舉發的違規停車，改依罰款較低的違規臨停開單，被依貪污治罪條例「圖利他人」、「偽造文書」等罪起訴。圖為罰單示意圖。（資料照）近期有許多員警因將拍照逕行舉發的違規停車，改依罰款較低的違規臨停開單，被依貪污治罪條例「圖利他人」、「偽造文書」等罪起訴。圖為罰單示意圖。（資料照）

雖然交通立法過程經常有許多討論，包含違停車輛是否熄火？駕駛是否未離開駕駛座？影響交通是否重大？這些原本可以讓執法人員依據客觀事實判斷如何適用裁量的空間，最後在修法過程中已經都被限縮至零，當前執法人員在這方面已完全沒有裁量空間，但各級民意代表與長官仍然比照過往，經常正式要求執法人員以勸導代替處罰，一方面要降低罰單過高過多造成的民怨，一方面卻要解決行人地獄與交通地獄！結果，最後到地獄的是基層員警！

我國交通政策近年逐漸由過去的「立法從嚴，執法從寬」走向「立法從寬，執法從嚴」，但是無論是從寬或從嚴，仍需兼顧到警察的實際交通裁量困難，畢竟每日颳風下雨在街頭巷尾實際執法，即刻排除交通障礙的還是基層警察同仁，尤其面對海量的民眾照相舉報，還得判斷那些可以舉發？那些不能舉發？

目前交通法規並沒有以「勸導」代替舉發或降級處罰的明文規定，更沒有數項交通違規「從一重」或「從一輕」處罰的明文規定，我們不能讓交通法規的設計瑕疵，變成一般員警難以消化的「陷阱風暴」，員警開單適用法規有無錯誤，是否應先移請公路主管機關審理？抑或爾後交通罰單都移請交通法院開立？交通法規究竟要立法從嚴抑或執法從嚴，都應考慮如何設計合理的裁量空間，萬萬不宜將裁量空間限縮為零後，將適用法規裁量錯誤的執法人員起訴判刑。

（作者為現職員警）

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