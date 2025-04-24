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自由開講》國民黨的疑美論將台灣推向危險歧途

2025/04/24 20:00

◎ 楊聰榮

美國海關與邊境保護局（CBP）近日公布對等關稅豁免清單，將半導體、電腦及智慧型手機等關鍵科技產品排除於高關稅之外，顯示美國在美中貿易戰中的策略性考量。此舉不僅為全球供應鏈保留喘息空間，也與賴清德總統推動「非紅供應鏈」的理念不謀而合。然而國民黨部分領導人與立委的言行，卻在這關鍵時刻散布「疑美論」與「反美論」，試圖以「親中抗美」路線誤導台灣，無疑將台灣推向錯誤方向。

國民黨主席朱立倫（右8）日前主持縣市長聯合對策會議，批評民進黨政府「浪費三個月」，還把「王牌」台積電先打出去了，對美談判將非常困難。（資料照）國民黨主席朱立倫（右8）日前主持縣市長聯合對策會議，批評民進黨政府「浪費三個月」，還把「王牌」台積電先打出去了，對美談判將非常困難。（資料照）

國民黨主席朱立倫在「縣市長聯合對策會議」中，批評民進黨政府「浪費三個月」並「錯打王牌」，指台積電「根被美國拔過去」。這種說法不僅缺乏事實依據，更暴露其對台美合作的誤解。台積電受邀與川普同台，是其全球影響力的象徵，而非政府刻意「打出王牌」。台積電在美投資僅占其資產一部分，在美國的投資是因應美國市場的需要，其投資的金額和美國市場的產能來相比較，是在一個合理的範圍內。台積電也再三保證，最先進的製程保留在台灣，在台灣還要繼續加碼投資，赴美投資並沒有排擠在台灣的發展。朱立倫將此扭曲為「美國拔根」，無異於挑撥台美關係，與其標榜的「親美和中」立場自相矛盾。其言論似受「戰鬥藍」趙少康「聯中抗美」路線影響，試圖將台灣推向親中陣營。

上述討論範圍，還在基本方向跟策略選擇的範圍，基本上還是策略方向選擇的討論。然而這樣的方向表現在法案上，就有可能會造成實質上的損害。國民黨立委陳玉珍等人趁美中貿易戰升溫，提出修正「離島建設條例」，欲在離島設「自由貿易示範區」與「國際醫療特區」。表面上看似促進經濟，實則為中國「洗產地」大開後門。美國對越南、柬埔寨等國徵收高關稅，正是因其為中國產品洗產地，而台灣也被美國認為有類似問題，因而面臨32%關稅。陳玉珍的提案不僅無視美國對「洗產地」的嚴格監管，甚至計畫推廣至全國，等同公然與美國作對，恐招致更高關稅，損害台灣整體利益。所謂「國際醫療特區」引進中國醫生恐帶來假學歷與醫療風險，這樣的發展方向未蒙其利，先受其害，令人對於國民黨的政策方向感到十分費解。

國民黨立委陳玉珍、陳雪生（左）等人提出修正「離島建設條例」，欲在離島設「自由貿易示範區」與「國際醫療特區」，為中國「洗產地」大開後門。（資料照）國民黨立委陳玉珍、陳雪生（左）等人提出修正「離島建設條例」，欲在離島設「自由貿易示範區」與「國際醫療特區」，為中國「洗產地」大開後門。（資料照）

國民黨的「疑美論」不僅違反國際社會的潮流，更危及台灣的國際處境。美中貿易戰進入145%（編按：0416已升至245%）對125%的直球對決，全球各國面臨「站隊」壓力，台灣作為美國關鍵盟友，理應堅定深化台美合作，而非在趙少康鼓吹下，幻想「聯中抗美」能帶來出路。國民黨部分立委甚至叫囂「罷免川普」，這種天馬行空的言論，令人啼笑皆非。值得注意的地方，過去國民黨以知美為標榜，沒想到在短短的時間內走到相反的方向去，這是難以理解的發展方向。

國民黨必須正視現實：美國是台灣最重要的盟友，台積電等企業的全球布局，正是台灣融入非紅供應鏈、強化國際信任的關鍵。朱立倫與其帶領16位藍白縣市首長散布「反美論」，不如誠實回答：國民黨究竟是親美，還是親中抗美？其錯誤路線若持續，不僅危及自身政治前景，更可能讓台灣在美中博弈中誤入歧途，付出沉重代價。

（作者為新東向產業聯盟理事、中台灣教授協會理事長、台師大教授）

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