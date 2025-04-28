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自由開講》小國如何回應對等關稅 借鏡新加坡

2025/04/28 13:00

◎ 廖明輝

川普總統簽署「對等關稅」行政命令後，全球貿易格局面臨劇烈震盪。這項政策不僅顛覆世界貿易組織（WTO）長年以來建立的多邊貿易體制，也象徵著全球化共識出現根本性裂解。新加坡總理黃循財迅速做出回應並發表以「美國關稅政策影響」為題的公開談話，指出美國關稅政策代表「全球化自由貿易時代的終結」。他明確指出，當美國不再以多邊規則行事，而以自身利益為依歸，採取單邊主義與保護主義措施，小國將首當其衝，面臨被擠壓、被邊緣化、被拋棄的風險。他並不否認WTO體制存在改革空間，但他警告，美國的作法不是修補，而是直接摧毀，使全球進入更危險的經濟對抗時代。

新加坡總理黃循財對國民說明川普關稅衝擊。（路透）新加坡總理黃循財對國民說明川普關稅衝擊。（路透）

面對來自美國10%對等關稅時，新加坡選擇不採取報復性關稅，顯示新加坡對國際關係的清晰認識。雖然新加坡在雙邊貨物貿易對美國有逆差，但若依「對等關稅」原則，原不應成為徵稅對象。黃循財對此表達「失望」，指出這不是朋友應有的對待，並強調星美之間的長久友誼與互惠關係。他理性指出，美國之所以對多數國家有貿易逆差，反映的是作為全球終端消費市場的角色，而非其他國家的不當貿易行為。

在戰略層面，新加坡沒有陷入短期反應的情緒與對抗，而是將焦點放在中長期佈局。黃循財強調，星國將持續深化與東協夥伴、CPTPP、RCEP等區域自由貿易框架的連結，並透過已簽署的二十七項自由貿易協定，擴大多元市場合作，降低對任何單一大國的依賴風險。這種以區域整合、多邊參與來取代單邊依賴的策略，無疑是務實且可持續的出路。當世界進入「規則退位、實力為尊」時代，小國若無戰略準備，便難以自處。他呼籲新加坡民眾必須心理上有所準備，並以社會凝聚力、財政儲備與戰略彈性來共同面對未來更劇烈的國際挑戰。

對台灣而言，新加坡作法提供三項值得借鏡的重要啟示。第一，在國際規則式微環境下，小國更應避免捲入大國對抗。台灣面對美中台戰略三角關係，同時承受兩強對峙壓力，維持避險與政策獨立是關鍵。台灣過去在兩岸、美中之間多次陷入政策選邊困境，但新加坡展現出透過拓展多邊自由貿易網絡以深化區域合作，在不失原則的前提下維持靈活空間。

川普政府關稅戰開打，新加坡透過拓展多邊自由貿易網絡，以深化區域合作，在不失原則的前提下維持靈活空間。（歐新社）川普政府關稅戰開打，新加坡透過拓展多邊自由貿易網絡，以深化區域合作，在不失原則的前提下維持靈活空間。（歐新社）

第二，新加坡強調內部韌性建構的重要性。黃循財指出，社會心理調適、產業轉型能力與人力資本再培訓是關鍵投資方向。對高度依賴外貿的台灣而言，亦需加快推動產業升級與數位轉型，降低對單一市場風險暴露。同時也應積極強化與東協、印度、歐洲等地的經貿合作，分散外貿風險，提升抗壓能力。

第三，從外交觀點來看，新加坡並未在言辭上刻意激化與美方對立，而以友誼為基礎進行「合理表達」，既堅守原則，也保有談判空間。這種溝通方式對處於美中壓力夾縫的台灣，無疑是值得學習的對外表述藝術。

總結而言，新加坡在面對川普對等關稅政策的應對，既不妥協也不挑釁，展現小國面對大國的不卑不亢與韌性。黃循財總理的警示，不只是對新加坡民眾的提醒，也是對所有仰賴自由貿易生存國家的重要借鏡。對台灣而言，可從新加坡的冷靜應對中擷取經驗，建構自身的政策彈性與全球佈局能力，在這場全球貿易秩序重構風暴中，走出屬於自己的穩健之路。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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