自由開講》天沒塌，習近平先塌

◎ 竹木一工

川普祭出「對等關稅」重拳，隨後美中雙方報復關稅螺旋上升，撕咬激烈。4月7日中共喉舌《人民日報》發表題為：「集中力量辦好自己的事」評論員文章（社論）。指出1.批判美濫施關稅，雖對中國造成衝擊，但天塌不下來；2.當前中國經濟企穩向好，應對衝擊有底氣、有信心；3.面對美國亂拳，中國心中有數、手上有招；4.堅定不移辦好自己的事，調整國內經濟結構應對外部環境調整。

該文發出後同天，中共太子黨重鎮《紅歌會網》轉載微信公眾號「新青年BLOG」題為：「駁人民日報《天塌不下來》：真正的危險，是以為自己無所不能」的文章（以下簡稱《紅歌文》），指責人民日報文章「又虛又空，無視百姓苦難，還大唱讚歌，以樂觀掩蓋焦慮，以語言粉飾現實，這就是不承認困難。不承認困難，就是最大的困難。」

請繼續往下閱讀...

美中關稅戰開打，中共封鎖相關評析，然而人民日報與紅歌會的文章，卻透露出中共內部爭鬥劇烈及習近平權位岌岌可危的徵兆。（路透）

針對人民日報文章中的「出口佔GDP比重降低、內需潛力巨大、轉型動能強勁」，《紅歌文》指責說：「這些漂亮話十年不變。可你有沒有低頭看看地上的人民過得如何？」《紅歌文》歷數中共粉飾太平的謊言：2018年說「中美貿易摩擦對我們影響不大」，結果那一年製造業大面積裁員，出口企業關門無數；2024年說「房地產不是支柱產業」，轉身又救樓市…。《紅歌文》以最近「中核招聘」為例：提供1730類崗位，預計錄約8000人，竟收到近120萬份簡歷，指出「多麼盛大的景象——千軍萬馬擠獨木橋，媒體還發文祝賀，彷彿是一種榮耀。卻不知榮耀背後，是怎樣的一種苦楚？」《紅歌文》指責：真正的問題，是產業空心化、年輕人失業率高、中產消費信心崩塌，而人民日報卻拿幾組數據來安撫群眾，想用「唱歌」的方式遮蓋「噪音」。

事實顯示，關稅戰開打後，中共封鎖所有評析關稅戰的文章，一切論述跟黨走，這正坐實了「中共統治人民的最重要手段就是欺騙」的指控。人民日報的文章與紅歌會的文章，折射出中共內部爭鬥劇烈及習近平權位岌岌可危的傳聞，後續發展值得吾人注意。

（作者業商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法