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自由開講》老舊大樓成「不定時炸彈」，政府協助在哪裡？

2025/04/27 11:30

◎ 葉宇晉

許多老舊建築外牆磁磚嚴重剝落，砸傷路人的事件頻傳，已對民眾生命安全造成威脅。我所居住的大樓亦面臨相同問題，所幸公共基金尚有餘裕，可分階段修繕。但鄰近更多老舊建築因住戶稀少、財務困難，無力負擔龐大的修繕費用，公共安全風險日益加劇。

本大樓管委會曾向高雄市工務局申請修繕補助，過程卻相當挫折。主要原因在於補助額度偏低（每平方公尺最高僅4500元），但單次修繕經費動輒兩萬元以上，補助占比有限。此外，申請流程複雜繁瑣，需提送不少建管資料，管委會成員多屬義務性質且缺乏專業經驗，難以順利完成申請程序。更甚者，工務局窗口人員態度消極，協助不積極，甚至待提案後才告知預算已用罄，讓管委會辛勞付諸東流。

各地老舊建築外牆磁磚嚴重剝落，不時傳出「磁磚雨」傷人災情。示意圖，圖中大樓與本文無關。（資料照）各地老舊建築外牆磁磚嚴重剝落，不時傳出「磁磚雨」傷人災情。示意圖，圖中大樓與本文無關。（資料照）

為切實解決問題，保障公共安全，我提出以下具體建議：

一、簡化補助申請程序。管委會多為無給職且非專業人士，繁雜手續將削弱其積極性，政府應提供簡單明瞭的申請表單，減少要求提供非必要文件，例如建管單位已建檔之使用執照即不必再提供。

二、提高補助金額及年度總預算。適度提高補助金額能實際減輕住戶經濟負擔，鼓勵老舊建築主動進行修繕；同時增加年度預算，擴大補助範圍，有效保障市民安全。

三、加強窗口人員專業培訓或委外聘請顧問公司協助。透過專業人士的協助，可提高文件品質和申請效率，減輕管委會行政負擔，更有效推動政策落實。

盼政府相關單位能重視上述建議，共同營造安全、安心的居住環境，維護城市整體形象與民眾福祉。

（作者為行政工作者）

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