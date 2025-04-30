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自由開講》「法律戰」掩飾霸權行徑 中共挑戰全球法治

2025/04/30 20:00

◎ 張亞柔

台灣海軍「中和軍艦」3月27日在台中港外海約45浬處與中國漁船「閩連漁61756」發生擦撞，事故未造成人員傷亡，雙方艦艇也無重大損傷，事故發生後，我方海巡署隨即派遣淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證，後續將依法完成調查。

然而，值得警惕的是，中共國台辦沉默一天後，突然對此事表態，聲稱將「進行調查」。看似尋常的聲明，實則隱藏中共的法律戰謀略，企圖利用這起海上意外，對台灣海域進行「管轄權滲透」，進一步侵蝕台灣主權

中和軍艦日前與中籍漁船發生碰撞，引發中共企圖利用這起海上意外，對台灣海域進行「管轄權滲透」，進一步侵蝕台灣主權的疑慮。（資料照）中和軍艦日前與中籍漁船發生碰撞，引發中共企圖利用這起海上意外，對台灣海域進行「管轄權滲透」，進一步侵蝕台灣主權的疑慮。（資料照）

中共近年來頻繁透過法律戰試圖改變台海現狀，從2012年不斷宣稱「台灣海峽並非國際水域」，到2022年8月以美國前眾議長裴洛西訪台為藉口，推翻長久以來的「台海中線默契」，再到2024年2月，金門海域陸艇翻覆意外後，頻繁派遣公務船進入台灣外離島「禁限制水域」。這些行動的目的，都是逐步擴展其對台灣周邊海域的管轄權，最終形成「事實上的主權宣示」。

這次中和軍艦與中國漁船擦撞事件，中共極可能如法炮製，透過所謂「調查」，派遣海警或公務船進入海峽中線以東海域，甚至「護航」大批中國漁船進入該海域，藉此形塑「中國對此區域擁有執法權」的假象，此手法與其在南海強行擴張的策略如出一轍，企圖透過「執法」或「維權」行動，逐步侵蝕台灣對周邊海域的有效管轄。

不僅針對台灣，中共也加大對日本的海上挑釁，3月21至24日，中共海警船連續4天駛入釣魚台列嶼周邊「領海」，甚至跟隨日本漁船，滯留時間創下2012年以來的新紀錄。此舉不僅侵犯日本領海，也顯示出中共在東亞區域擴張的野心，與其在台灣海域的挑釁行為如出一轍。

中共海警船3月底連續4天駛入日本釣魚台列嶼周邊領海，滯留時間創下2012年以來的新紀錄。（路透）中共海警船3月底連續4天駛入日本釣魚台列嶼周邊領海，滯留時間創下2012年以來的新紀錄。（路透）

根據日本第11管區海上保安總部的通報，中國海警船配備機關炮，公然以「接近漁船的正當理由」為藉口，在日本「領海」內行動。日方巡邏船不斷警告與驅離，但這已是中國公務船連續第126天在釣魚台周邊海域出現，顯示中共正藉由「灰色地帶戰術」，強行建立對該區域的管轄權。

無論是對台海還是東海，中共都透過相同手段，以「法律戰」為武器，企圖改變現狀、擴張海域管轄權，此行為不僅威脅台灣與日本，也對區域和平與國際秩序形成嚴重挑戰。

面對中共擴張野心，台灣、日本及其他民主國家必須提高警覺，防範中共透過「調查」、「護航」等名義，逐步建立其對區域海域的「管轄權」。國際社會應共同對抗中共的侵略行為，避免讓其擴張成功，威脅區域穩定與全球秩序。

（作者為自由業）

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