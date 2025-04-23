自由開講》朱立倫，包圍北檢是條死路不是活路！

◎ 徐胤豪

國民黨日前上演自2004年選舉無效之訴以來最難看也最荒謬一場政治鬧劇——包圍臺北地方檢察署。這不僅侵害司法獨立的底線，更是站在憲法的對立面，一個口口聲聲要捍衛中華民國的政黨，卻直接公然挑戰中華民國憲法與法治，實在讓人啼笑皆非。

司法機關作為社會公平與正義的最後一道防線，獨立性和專業性自然不言而喻，更是受到憲法明文保障。在解嚴之後的司法部門與制度皆受到重大的改革，其中檢察官代表國家扛起偵查犯罪的重任，職業生涯與秉公執法緊密相關，如今哪個檢察官會為符合特定政黨的政治意圖而拿自己的飯碗開玩笑？

請繼續往下閱讀...

國民黨主席朱立倫4月17日晚間號召群眾到台北地檢署外違法集會，公然挑戰司法獨立。（資料照）

國民黨卻試圖利用群眾壓力干預司法案件，不僅將法律專業踐踏在腳下，更全然是對民主法治的公開挑釁；過去口口聲聲喊著「捍衛中華民國」，但只要不合我意就動員包圍檢察署的舉動，完全是對中華民國憲法精神的極度蔑視，更遑論當黨員和組織成員疑似違法抄錄罷免連署名冊被檢調盯上時，卻由上而下動員的批評司法辦案，完全與過去掛在嘴上的憲法價值背道而馳。

作為國民黨當家的朱立倫帶頭挑戰司法獨立，將會把政黨政治的前途投入這場替涉及不法連署的組織成員辯駁的豪賭。民主社會中任何政黨都得尊重法治、遵守憲政，而利用群眾運動來干預司法的做法，會使得民主法治國家的根本受到動搖，更不是贏得民心的解決之道，反而讓外界更加看清楚國民黨蔑視法治、踐踏憲政的本質而被選民唾棄，注定是條走不通的死路。

國民黨如若真心捍衛中華民國，就應該尊重司法機關和司法制度的公正性，而不是採取如此粗暴的手段，親手為中華民國的憲法和法治掘墳，不斷的挑起社會對立與矛盾。挑戰民主法治底線只會將台灣推向更危險的境地，奉勸朱立倫還是趕快懸崖勒馬，別再一意孤行，否則最終陪葬的將是整個台灣的未來。

（作者為網路工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法