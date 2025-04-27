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自由開講》林欣德的「反胃」 對特定性別表現者的刻意羞辱

2025/04/27 16:30

◎ 劉哲廷

民眾黨台中市議員提名人林欣德，在藝人嘻小瓜的臉書影片下留言：「男不男、女不女，是什麼碗糕？」語言粗鄙，情緒惡意。他自稱看到「你們這種」就「反胃」，還在限動中說多年前看到男同志在故宮牽手親吻，也覺得噁心。文末貼上一個嘔吐表情符號。

這不是一時口快，也不是「個人價值觀」的表達。這是透過公眾平台，對特定性別表現者的刻意羞辱。這不是觀感問題，而是政治姿態

而最令人不適的是，這樣的人，竟然是民眾黨提名的候選人。

曾被民眾黨提名參選台中市議員的林欣德（左），近日跑到藝人「嘻小瓜」社群嘲諷他「男不男、女不女」。（翻攝自Threads）曾被民眾黨提名參選台中市議員的林欣德（左），近日跑到藝人「嘻小瓜」社群嘲諷他「男不男、女不女」。（翻攝自Threads）

你可能還記得，2019年民眾黨成立時，柯文哲說自己「支持婚姻平權」，黨內候選人中，也有不少以彩虹形象自居。

2022年，民眾黨高雄市議員候選人張凱鈞在同志遊行後發言：「婚姻平權不等於可以要求別人認同你。」看似中性，實則推卸對性少數的結構支持義務。政黨口中的「尊重多元」，經常只停留在選舉文宣的印刷紙上，一到現實裡，便以沉默為代價，讓歧視發酵。

今天，林欣德的言論不只是一次網路霸凌，更是民眾黨長年性別模糊立場的自然延伸。當黨中央面對如此明確的歧視言論若選擇不作為、不譴責、不懲處，就是在默許偏見者的發聲權，就是在對外傳遞：「我們可以靠這種話語，鞏固我們的基本盤。」

然而，他們錯估了這個社會的成熟程度。

台灣不是沒有走過黑暗。你以為那對牽手的男同志有多輕鬆？他們背後是幾十年的地下情、數不清的「你們只是朋友吧？」與家庭裡永遠無法說出的空白。你以為的噁心，是別人花一輩子掙扎才能活出來的樣子。而你穿著一個政黨的制服，在網路上用幾行字，想讓他們重新退回角落

羞辱別人從來不需要勇氣，但承認自己無知卻需要。

民眾黨如果真的還記得它創黨時說過的話，除了公開譴責林欣德的言論外，更應重新檢視其對性別議題的整體態度。否則，它終將變成另一個靠沉默包裝歧視的機器，反覆消耗社會的寬容，直到那點容忍也被耗盡為止。

（作者為詩人，自由工作者）

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