自由開講》土地正義迷霧 台中市府裝睡

◎ 蔡威

台中市黎明重劃區內的「黎明幼兒園」違建尚未拆除，法院纏訟16年至今仍屹立不搖，今年台中地院法官率隊前往現場進行拆除前的測量，卻遭園長林金連公開阻撓，台中市府的無為而治，不僅損害了公共利益與法治尊嚴，也讓土地正義陷入一團迷霧。

台中市「黎明幼兒園」違建，歷經16年纏訟，法院早已判決應拆除，至今卻仍屹立不搖。（資料照）

所謂土地正義是指使用與分配公平對待所有權人，秉持社會整體的公共利益，私人違建如果長期占用公共土地，惡意阻礙市政重劃區的後續開發，市民的生活品質與城市發展將會受到影響。黎明幼兒園的違建案，除了私人利益凌駕於公共利益，還有市府的陳陳相因，才讓土地正義無從實現。

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台中市政府在此案中儼然行政怠惰，不去協調園長並且配合法院執行，卻將責任往外一推，司法人員不敢有所作為，至今才會歹戲拖棚。台中市府的行政機關沒有落實法院判決，導致違建至今屹立不搖，以行政權霸凌司法權，顯然破壞了權力分立的原則，也損害了司法權威。行政機關一旦選擇性地執行司法判決，就會有無數的黎民幼兒園，如何恢復公共土地的正常使用，土地正義恐怕只能尋尋覓覓。

黎明幼兒園一案凸顯台中市府對土地正義漠視，行政機關毫不尊重司法權威，褻瀆法治社會的基本原則，難道這就是媽媽市長的苦民所苦？

（作者為專欄採訪作家）

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