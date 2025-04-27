自由開講》傳承中醫藥文化 振興中藥產業未來

◎ 林秉為

中醫藥在我國發展歷史悠久，不論是醫療或日常飲食，都早已深入國人生活。然而，身為中醫藥業界的一分子，近年來我多次參與中醫診所的開幕典禮，卻鮮少見到中藥房的成立儀式，更遑論中藥批發商或貿易商有新成員加入。中藥市場仍存在，但專業中藥商卻日漸凋零，若持續下去，恐將導致中藥產業斷層。

近年中西藥局雖有數量增加的趨勢，也不可否認許多藥師開始注意到此一現象，積極投入中藥產業。但觀察實務層面，中西藥局多半仍以西藥、保健營養品或婦嬰用品為主要業務，中藥所占比例明顯偏低。此外，當民眾有中藥需求時，仍傾向直接至傳統中藥行購買，鮮少主動到中西藥局。再者，目前願意專注投入中藥批發或零售業務的藥師人數相當有限。

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衛福部日前公告，允許通過大學中藥或生藥相關教育的畢業生，只要完成一年以上的中藥業實務歷練，即可取得合法的中藥經營資格。圖為中藥示意圖。（資料照）

為改善此問題、振興中藥產業，主管機關衛福部於114年3月18日公告，允許通過大學中藥或生藥相關教育的畢業生，只要完成一年以上的中藥業實務歷練，即可取得合法的中藥經營資格。此新制不涉及現行藥師所專精的調劑業務，卻能有效為產業鏈注入具備專業知識的新血，對於提振整體中藥產業品質及形象，具有重大意義。

這項措施不僅完善了產業人才培育制度，更為年輕專業人才提供明確的職涯路徑，並兼顧產業現況與未來需求。中醫藥產業鏈完整的建構，有賴各界共同支持與鼓勵，希望民眾及相關團體能給予政府此項政策足夠的肯定與支持，讓台灣中醫藥產業邁向更加現代化與專業化的明天。

（作者為中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系第八屆系友）

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