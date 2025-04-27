晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》傳承中醫藥文化 振興中藥產業未來

2025/04/27 09:30

◎ 林秉為

中醫藥在我國發展歷史悠久，不論是醫療或日常飲食，都早已深入國人生活。然而，身為中醫藥業界的一分子，近年來我多次參與中醫診所的開幕典禮，卻鮮少見到中藥房的成立儀式，更遑論中藥批發商或貿易商有新成員加入。中藥市場仍存在，但專業中藥商卻日漸凋零，若持續下去，恐將導致中藥產業斷層。

近年中西藥局雖有數量增加的趨勢，也不可否認許多藥師開始注意到此一現象，積極投入中藥產業。但觀察實務層面，中西藥局多半仍以西藥、保健營養品或婦嬰用品為主要業務，中藥所占比例明顯偏低。此外，當民眾有中藥需求時，仍傾向直接至傳統中藥行購買，鮮少主動到中西藥局。再者，目前願意專注投入中藥批發或零售業務的藥師人數相當有限。

衛福部日前公告，允許通過大學中藥或生藥相關教育的畢業生，只要完成一年以上的中藥業實務歷練，即可取得合法的中藥經營資格。圖為中藥示意圖。（資料照）衛福部日前公告，允許通過大學中藥或生藥相關教育的畢業生，只要完成一年以上的中藥業實務歷練，即可取得合法的中藥經營資格。圖為中藥示意圖。（資料照） 

為改善此問題、振興中藥產業，主管機關衛福部於114年3月18日公告，允許通過大學中藥或生藥相關教育的畢業生，只要完成一年以上的中藥業實務歷練，即可取得合法的中藥經營資格。此新制不涉及現行藥師所專精的調劑業務，卻能有效為產業鏈注入具備專業知識的新血，對於提振整體中藥產業品質及形象，具有重大意義。

這項措施不僅完善了產業人才培育制度，更為年輕專業人才提供明確的職涯路徑，並兼顧產業現況與未來需求。中醫藥產業鏈完整的建構，有賴各界共同支持與鼓勵，希望民眾及相關團體能給予政府此項政策足夠的肯定與支持，讓台灣中醫藥產業邁向更加現代化與專業化的明天。

（作者為中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系第八屆系友）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書