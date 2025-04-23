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自由開講》從教育扎根，讓中藥走向制度化與現代化—支持衛福部中藥販售人員資格解釋令

2025/04/23 09:30

◎ 張月柔 林佳欣

您是否曾走進中藥行，發現店員無法清楚說明藥材來源？或在市場上買到似是而非的中藥材？這些情況反映了更深層的問題：中藥從業人員專業訓練長期缺乏制度化。

中藥長期陪伴民眾養生調理，應建立完整且現代化的人才培育制度。示意圖。（資料照）中藥長期陪伴民眾養生調理，應建立完整且現代化的人才培育制度。示意圖。（資料照）

一門專業的建立，不該僅靠在職訓練或經驗累積，更應從教育制度中扎根。中藥作為中華文化重要一環，長期陪伴台灣民眾養生調理，理應建立完整且現代化的人才培育制度。然而過去，中藥從業人員的認定標準模糊，使社會對中藥安全存疑。要改變這種現象，關鍵在於讓真正接受專業教育的年輕人，有合法機會進入產業，發揮所學，這不僅是制度修正，更是對產業未來的投資。

依《藥事法》第103條規定，經營中藥業務人員需符合資格，包括藥師、藥劑生、中醫師監督下人員、具備中藥基本知識與鑑別能力者，或列冊中藥商。然而，根據衛福部統計，儘管藥師、藥劑生人數增加，仍無法彌補中藥商與其他中藥知識人員快速流失，整體專業人力嚴重不足，影響中藥品質與消費安全

列冊中藥商統計表。（資訊來源：衛生福利部食品藥物管理署統計，作者提供）列冊中藥商統計表。（資訊來源：衛生福利部食品藥物管理署統計，作者提供）

為此，衛福部於114年3月18日公告，明確解釋中藥販賣業從業資格，新增規定國內公私立大學中藥或生藥相關科系畢業生，只要在校修滿中藥核心課程35學分且有一年以上實務經驗，即可申請「經營中藥事實證明書」，合法從事中藥販賣相關業務。這項規定不僅符合藥事法原意，也對現況做出務實調整。

中藥鑑別能力人員統計表。（資訊來源：衛生福利部食品藥物管理署統計，作者提供）中藥鑑別能力人員統計表。（資訊來源：衛生福利部食品藥物管理署統計，作者提供）

雖然此公告引發部分藥師團體不滿，但中醫藥司強調，其範圍嚴格遵循藥事法，僅限中藥材、中藥製劑的輸入、輸出與批發，中藥材與非處方中藥零售及傳統丸散膏丹製備，未涉及藥師的調劑專業領域。

值得注意的是，中藥販售不只是交易，更涉及基原鑑別、炮製加工與品質控管，須具備專業知識與技能，中藥相關科系對學分要求深度與廣度甚至超越一般醫藥系所，絕非無門檻。因此，中藥相關學系畢業生的加入，有助提升產業專業素質與安全把關能力。

總結而言，此公告修正是在用藥安全、人才缺口與教育培育間取得良好平衡，為中藥產業制度化與現代化邁出關鍵一步，有助產業永續發展，並提升國內中藥產業的專業程度與國際競爭力。

（作者為中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系第六屆系友）

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