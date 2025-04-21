自由開講》死亡連署就是違法 大言不慚硬扯政治迫害

◎ 邱炳進

國民黨不受年輕人支持有年，如今青年軍的加入，倘能發揮年輕人的正義感，催化國民黨改革的腳步，去除組織迂腐基因，才是中國國民黨重生的正道。

「罷吳四騎士」罷免吳思瑤召集人賴苡任（左起）、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟、前國民黨青工會總會長滿志剛及國民黨青年部前主任陳冠安等人，依偽造文書等罪嫌諭令交保。（資料照）

然而，参與國民黨罷免連署吳思瑤、吳沛憶的這群年輕人，卻對組織性的違法連署行為遵從不貳，融入國民黨的虛假組織文化中，東窗事發後猶不知醒悟，從李孝亮和劉思吟所發相似度百分之九十九以上的聲明，謂「絕不屈服」，高喊站在「正義公理的那一邊」，其法盲、理盲程度，的確令人不敢恭維！

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事情的源頭就這麼簡單：人家公民團體在簽連署書，都是確確實實，夙夜匪懈，一張一張集合而成；哪像作假成性的國民黨，不此之圖，直接抄久未更新的黨員名册，難怪全台皆出現極高比率的死亡連署書。

死亡連署當然是不法行為，國民黨膽大包天在先，如此公然違法證據確鑿，立委羅智強卻無限上綱謂偵查作為是賴清德為消滅反對黨的手段，立委王鴻薇等更到地檢署聲援，大言不慚是政治迫害，對黨的造假行為卻視為理所當然？

李孝亮等人涉偽造文書遭北檢搜索約談。（資料照）

這幾個涉嫌的年輕人，對國民黨充滿期待，然因違法罷免連署，涉嫌觸犯偽造文書等罪，且是一罪一罰，代價可謂不低。尤其是李孝亮的處境更令人同情，加入國民黨不滿四個月，就逢此人生大逆境，其母苦口婆心也無法導正其偏差的心態，真是令人不勝唏噓！

李孝亮等這些涉世未深的青年軍，假定你（妳）們深愛這個黨，在法庭就應全盤供出所抄名册的來源等細節，以追出真正的主嫌，如此才有可能翻轉國民黨行之有年的造假文化，才能獲得更多人民的信任；否則，對國民黨一味愚忠，一肩扛起，終身陷囹圄，就不值得同情了。

（作者為教職退休）



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