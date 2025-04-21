矢板明夫觀點》新的國際秩序 台灣必須做出正確的選擇

在新的國際秩序中，台灣必須做出自己正確的選擇。台灣的民主政治存在種種問題，但台灣擁有全世界最成熟的公民社會。每當台灣的政治出了問題，台灣的公民社會就能將其導回正確的方向。

◎ 矢板明夫

今天（0419）下午在凱達格蘭大道上，網紅八炯等主辦的「守護台灣、拒絕統戰」大會。雖然天氣炎熱，現場卻人山人海、群情激動。感受到了大家的憂心和熱情。

「守護台灣、拒絕統戰」大會，作者上台宣講。（取自貼文）

我也上台講了幾句話。我強調的是，台灣現在關心兩件事，一是美國總統川普的新關稅政策，二是台灣內部的大罷免。這兩件事看似無關，但其實都反映了正在重組的國際秩序，台灣在其中扮演什麼樣的角色。

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「守護台灣、拒絕統戰」大會，民眾高舉「守護民主，台灣加油」等各式標語。（記者廖振輝攝）

美國對台灣徵收32%的關稅，許多人覺得委屈，認為台灣與美國關係這麼好，台積電也赴美投資了，為什麼還是32%？相較之下，日本是24%，韓國是26%。但越南卻是46%，柬埔寨更高達49%。可以看出，越是「親中」的國家，被徵收的關稅就越高。台灣為什麼是32%？因為台灣還有很多人在親中，還有很多人想幫著中國的產品洗產地、想把先進的技術偷偷賣給中國。做那些事，其實都是在害台灣。

在新的國際秩序中，台灣必須做出自己正確的選擇。台灣的民主政治存在種種問題，但台灣擁有全世界最成熟的公民社會。每當台灣的政治出了問題，台灣的公民社會就能將其導回正確的方向。

我還提到了最近遇到許多好朋友，都在努力地參與大罷免。因為他們知道，自己的國家需要自己救。有位在美國的大姐，她獨自收集了100份美國僑胞的連署書，並親自送回台灣，她告訴我「每一份連署書，都是在外台灣人寫給家鄉的情書。」

現在全世界都在看著台灣，台灣人民是選擇讓台灣成為「世界的一員」，還是變成「中國的台灣」？希望大家都能用自己的連署簽名，把台灣導回正確的方向！

罷團「大安強強滾」團隊舉辦《為愛罷免 才能大安》民主音樂宣講會。（記者陳逸寬攝）

接著，我又趕到了安和路一段的「大安強強滾」的集會現場，也感受到了大家的熱情。發現參加者當中，女性朋友人數非常多。曹興誠董事長也強調了這一點。他在今天下午的演講中說「女性們不只關心自己，更關心兒女的未來。她們不願意自己的後代淪為中共統治下的賤民，而要子女繼續做台灣，這個民主國家有尊嚴的公民」。

很多朋友告訴我，今天收到了非常多的連署。這個週末，將會有好幾名立委的第二階段連署可以達標。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）



本文經授權轉載自矢板明夫臉書：

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