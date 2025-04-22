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群眾之事》共產黨若真的來了 日子還能照常過嗎?

如果共產黨來了，他們是征服者，台灣是一個充滿台獨、華獨等頑劣份子的地方，除了蓋一堆再教育營之外，你覺得共產黨會給大家什麼匯率？
群眾之事

群眾之事

2025/04/22 10:30

◎ 林智群律師（klaw）

一堆人以為共產黨統治後，日子照常過。

是這樣嗎？

器官庫、血庫的事情、大量移民洗人口的事情、醫療制度崩潰、不可能還有宗教信仰的事情，之前我都寫過了。

前面文章：

這次我們來講「錢」。

台灣用的是新台幣，統一之後，你覺得新台幣會繼續存在嗎？（資料照）台灣用的是新台幣，統一之後，你覺得新台幣會繼續存在嗎？（資料照）

台灣用的是新台幣，統一之後，你覺得新台幣會繼續存在嗎？

如果沒辦法繼續存在，那就是換成人民幣。

怎麼換？匯率就很重要！

現在新台幣對人民幣，是4.5比1，1元人民幣可以換4.5元新台幣。

如果共產黨統治，它會讓你用什麼匯率換人民幣？

如果共產黨統治，它會讓你用什麼匯率換人民幣？（法新社檔案照）如果共產黨統治，它會讓你用什麼匯率換人民幣？（法新社檔案照）

看看之前的例子：

1.國民黨抗戰勝利，那個時候法幣對淪陷區，匯率是1:50，一元法幣可以換50元淪陷區貨幣，但蔣介石政府很瞧不起汪政府，認爲是漢奸，覺得淪陷區人民也是不忠誠，想懲罰淪陷區的人民，結果匯率變成1:200，一元法幣可以換200淪陷區貨幣，造成淪陷區人民資產縮水3/4，那些從四川過去接收的政府官員，用1/4價錢大買特買淪陷區物資，每個都變成富翁，淪陷區人民每個人都變窮人。

2.國民黨當年為了打內戰，把台灣米跟一堆物資都送去中國，造成台灣缺米、物價飛漲，後來直接4萬元「舊」台幣換1元新台幣，大家財產縮水。

如果共產黨來了，他們是征服者，台灣是一個充滿台獨、華獨等頑劣份子的地方，除了蓋一堆再教育營之外，你覺得共產黨會給大家什麼匯率？

如果是1:9，那大家資產都縮水1/2，如果1:18，1元人民幣可以換18元新台幣，那大家資產就縮水，剩下1/4，反正征服者說了算，誰敢靠邀？

台灣又是特別富裕的地方，共產黨貪官來了，還不大肆搜刮？銀行錢搬光了，就不讓你領，你能怎麼樣？全民財產都是共產黨的，饒你一命，你該跪謝天恩了。

還有，大家的房子不是都有土地謄本嗎？共產黨是土地國有，房子只有地上權，你覺得你的房子還會有土地持分嗎？

那些軍公教，以為共產黨會承受中華民國義務，給你們退休金嗎？砍了10-15%就在靠北的那些人，共產黨來了，全砍，你看他們敢不敢出來靠北？

一堆國民黨政治人物喊著要跟中國統一，美國房子、護照、美金都準備好了。圖為四叉貓友人拍下李彥秀爾灣房子和房外的白色賓士車。（圖翻攝自四叉貓臉書）一堆國民黨政治人物喊著要跟中國統一，美國房子、護照、美金都準備好了。圖為四叉貓友人拍下李彥秀爾灣房子和房外的白色賓士車。（圖翻攝自四叉貓臉書）

一堆國民黨政治人物喊著要跟中國統一，美國房子、護照、美金都準備好了，是為什麼？他們心中雪亮，完全知道共產黨來了，會發生什麼事情，只有支持他們的人（這些人還跑不了）看不清楚，被賣了還幫人家數鈔票，白癡！

為了反民進黨，支持共產黨代理人（寵物）國民黨，支持共產黨代理人國民黨的狗（寵物的寵物）民眾黨，甚至喜迎共產黨，這個頭腦要浸多少水，才能白癡成這樣？

#歷史可以爲鑑
#如果前面例子血跡斑斑你還跳進去那就是白癡了


本文經授權轉載自林智群律師（klaw）臉書

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