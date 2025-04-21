黃澎孝練「孝」話》倒閣？笑看蔣萬安的「政治幼稚病」與連任危機

簡單的說吧，蔣萬安之所以會冒然提出「倒閣」、「對賴清德不信任投票」的建議，恰恰透露出蔣萬安根本不瞭解憲法，更不瞭解國民黨立委的心態，以及當前國內政黨支持度板塊位移的生態。根本就是個「政治幼稚病」的重症患者。

◎ 黃澎孝

台北市長蔣萬安17日晚間7時30分左右抵達國民黨在北檢非法集會的現場，並突然慷慨陳詞建議「倒閣」、「對賴清德不信任投票」！然後，不但後續的演講者沒人接話，迄今國民黨中央也沒對蔣萬安的「建議」進行任何討論或評論。甚至於連蔣萬安本人都沒有再提起過「倒閣」這碼子事了！這到底是怎麼回事啊？

台北市長蔣萬安17日晚到北檢國民黨在北檢非法集會的現場，並突然慷慨陳詞建議「倒閣」。（記者塗建榮攝）

簡單的說吧，蔣萬安之所以會冒然提出「倒閣」、「對賴清德不信任投票」的建議，恰恰透露出蔣萬安根本不瞭解憲法，更不瞭解國民黨立委的心態，以及當前國內政黨支持度板塊位移的生態。根本就是個「政治幼稚病」的重症患者。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安本是一株「水仙花」，自戀而自私，顯然沒有注意到原本事不關己的立法院，率先給藍白立委提出「倒閣」建議的是民進黨立委蔡易餘。後來，民進黨立院大黨鞭柯建銘，甚至於連行政院長卓榮泰自己，沒事就挑釁藍白立委，揶揄他們說：「要不然你們就倒閣啊！」

事實上，普天之下，哪有執政黨國會議員倒自己政黨內閣的？然後「在野黨們」不但沒有「見獵心喜」，反而還「定力」十足的如如不動呢？原因其實很簡單，稍有點常識的人都知道，以目前台灣的政治生態，「倒閣」所引發的立委改選，顯然更有利於民進黨收割更多在國會的席次。

最尷尬的莫過於在立法院僅有8席不分區立委的民眾黨。圖中左3吳春城已於日前請辭，由劉書彬遞補。（資料照）

然而，最尷尬的莫過於在立法院僅有8席不分區立委的民眾黨。因為，以目前政黨支持度僅剩十幾趴的民眾黨，如果立院解散，重新改選的話，不但ㄧ定保不住原有的八席不分區立委，甚至於一個不小心還有可能會遭到「團滅」！這就是為什麼一向倨傲囂張的黃國昌，幾乎天天都被民進黨女立委辱罵「豎子」不敢提倒閣！然後「黃主席」還得忍氣吞聲，任人一再唾面，自乾而不敢應聲的「苦衷」之所在。

然而，偏偏就在黃國昌滿臉豆花的至尷尬時刻，白目的蔣萬安卻突然公開喊出「倒閣」！這豈不是形同公開處決民眾黨了嗎？那麼，說好的「藍白合」還演得下去嗎？可笑的蔣萬安，竟然連這麼敏感的政治問題都無感，豈不是真正很「政治幼稚」啊？

事實上，蔣萬安不但得罪了民眾黨，就連在國民黨內也很不受待見！因為即便公民團體的大罷免行動再怎麼熱火朝天，到頭來真正有可能被罷免掉的，大概頂多就20席左右。猴精的國民黨政客們，大都能算得出自己的危險程度。換言之，只要能夠挺得過「大罷免」，自己起碼還有兩年任期可以「好官我自為之」！反之，如果聽從蔣萬安「倒閣」的餿主意，全面改選的結果，勞神傷財是必然的，就怕民意如流水，一個不小心落選而「中道崩殂」，那蔣萬安又能拿什麼給他們做補償呢？

國民黨13席不分區立委們，第一個跳出來反對蔣萬安「倒閣」餿主意的，肯定會是立法院長韓國瑜了。（資料照）

至於國民黨內「不選而獲」的13席不分區立委們，第一個跳出來反對蔣萬安「倒閣」餿主意的，肯定會是現任全國第三號人物的立法院長韓國瑜了！他所持的理由肯定會相當冠冕堂皇，但是，他內心裡的小算盤，想必與凡夫走卒無異！總而言之，「人不為己，天誅地滅」，韓國瑜也是凡人嘛！

當然嘍，國民黨政客們沒有一個會政治幼稚到去相信：蔣萬安之所以提議「倒閣」是為黨為國，毫無私心盤算？

因為，稍有點腦袋的人都可以琢磨出：「倒閣」後的全面改選，能夠幫哪些已進入大罷免紅色警戒區的立委解套呢？

那不就是台北市的國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強這幾位嚴重告急，已進入倒數計時的「待罷立委」們嗎？因為他們ㄧ旦被罷免就得要等7年後，才有再度問鼎立委的機會。但是，如果「倒閣」國會解散改選，他們反而比較有機會再度當選。這不就幫他們解套了嗎？

但是，蔣萬安為什麼甘冒全黨之大不諱，而要提出「倒閣」的建議，好讓全黨冒險救北市！說穿了不就是因為蔣萬安眼看著一向是藍營天龍國的台北市，竟然淪為公民大罷免的重災區。

當然，這也意謂著明年即將來臨的台北市長改選，蔣萬安的連任之路早已警鐘長鳴了！蔣萬安之所以絞盡腦汁，甚至不惜以身試法闖進北檢集會遊行禁制區，也要趁機呼籲「倒閣」，來為深陷大罷免危機的台北市國民黨立委們解套，說穿了不也是為了保住他明年選舉連任時的「大樁腳」嗎？

這麼簡單明瞭的道理，其他事不關己的國民黨立委們會幼稚的跟著蔣萬安起舞，冒著犧牲自己的高風險，去成就北市立委和蔣萬安嗎？別幼稚了吧！蔣萬安！

（作者為前國大代表）





本文經授權轉載自黃澎孝臉書：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法