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黑暗流浪者》守護台灣 深綠跟深藍站在一起

當我們看到台獨派、中華民國派、反共正藍軍等原本幾乎沒有交集的群體，能夠基於共同目標而走在一起，凱道上甚至出現台獨旗跟中華民國旗共同飄揚的畫面時，就可以知道如今正是台灣最團結的時刻。
黑暗流浪者

黑暗流浪者

2025/04/21 19:00

◎ 黑暗流浪者

2025年4月19日將注定會永載台灣史冊，過去我們很難想像，深綠跟深藍會有站在同一陣線的一天。

過去我們很難想像，深綠跟深藍會有站在同一陣線的一天。（取自貼文）過去我們很難想像，深綠跟深藍會有站在同一陣線的一天。（取自貼文）

今天（0419）上街頭的群眾來自全台各地，而且都是自發前往，並非政黨動員。可見藍白過去一年多來的舔共賣台行為，已經徹底激發了台灣社會空前的危機感，讓大家願意暫時放下歧見，一起守護這片得來不易的民主淨土。今天的活動也顯示了台灣公民社會的可貴，在台灣面臨危急存亡的關鍵時刻發揮出無比的韌性，堅決以行動對中共以及立法院中的中共內應說「不」。

過去幾年來，台派經常籠罩在悲觀與焦慮的氣氛之中，因為在壯世代網軍跟藍白草的肆虐下，網路世界中的台灣看起來非常分裂，台派同溫層跟異溫層之間的鴻溝看似難以逾越。如今我們終於有撥雲見日的感覺，當我們看到台獨派、中華民國派、反共正藍軍等原本幾乎沒有交集的群體，能夠基於共同目標而走在一起，凱道上甚至出現台獨旗跟中華民國旗共同飄揚的畫面時，就可以知道如今正是台灣最團結的時刻。

藍白真的應該要對今天的活動感到恐懼，只要對照一下之前民眾黨舉辦的活動參加人數，以及這兩天北檢前面的參加人數，就知道如今的民心向背何在，這是造再多謠、用媒體跟網軍洗再多風向都無法扭轉的。網路操作所塑造出來的假象，終究禁不起現實世界的檢驗，凱道上的人們才是真實的民意。

「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，19日下午在凱達格蘭大道登場。（記者廖振輝攝）「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，19日下午在凱達格蘭大道登場。（記者廖振輝攝）

今日的凱道活動究竟能否成為深藍與深綠之間開始互相理解的契機，目前仍不明朗，畢竟雙方的國族認同與分歧極大，過去在政治立場上也幾乎沒有交集。但無論如何，現階段我們都必須先守住台灣，才有機會繼續對話下去，因此先讓我們放下歧見，在「反共」跟「中華民國台灣」這兩個共識之下攜手合作，其他的事情都等以後再說吧！

（作者為時事評論者）
本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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