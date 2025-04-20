許美華頻道》二階倒數 秘密武器「光束宣傳車」來了！

來回聽我說了許多想法跟考慮，她說，只要對大八免有幫助，就去做吧，「我們家從我爺爺開始的家訓，就是要下架國民黨，所以我也會繼續做的」

◎ 許美華

再來兩個禮拜的晚上，台北人請在夜空尋找這道代表希望的光束！

大八免最新秘密武器，「光束宣傳車！」上路。（取自貼文）

這是大八免最新秘密武器，「光束宣傳車！」

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二階倒數時刻，Kenny Chen肯尼課金團&美華粉絲，為了推高大八免的能見度，真的是拼了！

除了昨天（0418）上路、很有喜感的的傅崐萁、中指芯充氣人形秦檜車，另一個就是這個，晚上往夜空打光束的獨特宣傳車；希望引起更多人注意、討論大八免，在二階截止最後關頭，一舉衝高連署書。

很有喜感的的傅崐萁充氣人形秦檜車。（取自許美華貼文）

因為是全新嘗試，而且費用並不便宜，我跟粉絲鄭小姐討論了好幾天，當時她在國外出差有時差，聽我講肯尼跟董事長樂團吉董，如何找到開演唱會的投射燈，實驗之後拿來裝在車上當夜間光束車。

很有喜感的的中指芯充氣人形秦檜車。（取自許美華貼文）

來回聽我說了許多想法跟考慮，她說，只要對大八免有幫助，就去做吧，「我們家從我爺爺開始的家訓，就是要下架國民黨，所以我也會繼續做的」

謝謝台北鄭小姐信任、支持我跟肯尼志工團，讓光束車昨天（4/18）正式上路。

再來兩個禮拜，每天晚上，光束八免帥卡會繞行大台北商圈，一直到五月初二階連署開始送件。

最後兩個禮拜，35區就要送件，趕快簽起來！

再多說一句話，就算罷團已經送件，連署也不要停，一直簽下去，因為可能會需要補件。

#呼喚奇蹟的光

#大八免會成功



（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書







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