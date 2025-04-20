晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享—Jiasin Yu》歷史脈絡告訴你「為何以前衝地檢署，現在不行？」

以前，尤其是1987年解嚴以前，不要說衝撞公署，就算大型集會，都可能冒著唯一死刑的風險，以前的民主運動和前輩們是這樣走過來的。
名家分享

名家分享

2025/04/20 18:00

◎ Jiasin Yu

「民進黨以前也衝地檢署，為什麼現在不行？」

如果是20幾歲的年輕人，乃至30幾歲的人有這樣的疑問，我還可以耐心解釋。但如果是40歲以上的人講這種話，不是無知就是邪惡。

第一，所謂的「以前」，要定義是多久以前。如果是1986年9月28日以前，只有所謂的「黨外」，還沒有民進黨。

一九八五年，台中市黨外的許榮淑、何春木及劉文雄組成「鐵三角陣營」，參選市長及省議員。（資料照）一九八五年，台中市黨外的許榮淑、何春木及劉文雄組成「鐵三角陣營」，參選市長及省議員。（資料照）

第二，這就真的說來話長了。以前我講過一次，我盡量減短，詳細放留言。

今日，《刑法》第100條內亂罪的內容是「意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而以 #強暴或脅迫 著手實行者，處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。」

然而在1992年5月16日以前，《刑法》第100條的規定是「意圖破壞國體、竊據國土或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而著手實行者，處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。」

兩者差異在於修法後明確定義「以強暴或脅迫」的方式實行。不然再修法前，以「意圖」+「著手實行」定罪的方式太多了。例如出書宣傳臺灣地位未定論，就可以算作有意圖且著手實行。

但是最恐怖的不是修法前的刑法100條，而是《懲治叛亂條例》。《懲治叛亂條例》是在南京陷落2個月後，1949年6月1日公布的法律，本來是要對付共匪的。

但是實際上，1949年12月7日國民政府就敗逃臺灣了。因此這部法律從立法到廢除，大概都是用來對付在臺灣不服國民黨獨裁統治的人，包含本省人與外省人。

《懲治叛亂條例》最有名的就是第二條第一項，也就是俗稱「二條一」：「犯刑法第一百條第一項、第一百零一條第一項、第一百零三條第一項、第一百零四條第一項之罪者，處死刑。」

依照特別法優於普通法的邏輯，《懲治叛亂條例》的罰則優先適用於《刑法》。所以觸犯刑法第100條的人，直接適用懲治叛亂條例二條一。二條一的處罰是什麼？除了死刑，沒別的了。

什麼叫做唯一死刑？這就是唯一死刑。

也就是說，在1991年5月22日《懲治叛亂條例》廢除以前，刑法100條+二條一的組合餐，可以直接送你上路。

雖然1980年美麗島大審時國民黨政府就受到國際施壓沒有引用二條一，只是以叛亂罪分別判處有期徒刑12年至無期徒刑。顯示蔣經國後期的壓制力已經愈來愈受到美國牽制，到了李登輝時代已經在討論廢除這套組合餐了。

但是當初廢除的理由，現在看來真的很諷刺，有興趣的可以參考留言。

監察院長陳菊就是美麗島受難者，他明確知道自己很可能被二條一直接帶走，所以在獄中就留了遺書。（圖取自劉世芳臉書）監察院長陳菊就是美麗島受難者，他明確知道自己很可能被二條一直接帶走，所以在獄中就留了遺書。（圖取自劉世芳臉書）

監察院長陳菊就是美麗島受難者，他明確知道自己很可能被二條一直接帶走，所以在獄中就留了遺書。2019年撤銷有罪判決，撤銷儀式上行政院長蘇貞昌就是當年陳菊的辯護律師，蘇講到這一段時哽咽。只能說理解的人自然理解。

講了這麼多，我只是想提醒一下。

你可以冷門，但不能邪門。你可以反對，但不要反智。

以前，尤其是1987年解嚴以前，不要說衝撞公署，就算大型集會，都可能冒著唯一死刑的風險，以前的民主運動和前輩們是這樣走過來的。

面對他們口中的「輕罪」「偽造連署書」，然後他們就要衝撞地檢署，呼天搶地。（資料照）面對他們口中的「輕罪」「偽造連署書」，然後他們就要衝撞地檢署，呼天搶地。（資料照）

現在，這群蠢貨面對的是他們自己口中的「輕罪」，罪名是「偽造連署書」，刑度是「五年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金」。然後他們就要衝撞地檢署，呼天搶地。

重點是，這一條還是他們自己修出來的法律。

在2024年12月20日之前，刑法的偽造文書罪的構成要件包含「足以生損害於公眾或他人者」，所以當選委會剃除偽造連署之後就比較難構成「損害於公眾或他人」的情勢。

但是他們自己修了一條法，本來是打算恐嚇8藍委團體和民眾，結果辦到自己，然後在地上打滾哭鬧。

蠢，真的有夠蠢，蠢出新高度。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書