名家分享—Jiasin Yu》歷史脈絡告訴你「為何以前衝地檢署，現在不行？」

以前，尤其是1987年解嚴以前，不要說衝撞公署，就算大型集會，都可能冒著唯一死刑的風險，以前的民主運動和前輩們是這樣走過來的。

◎ Jiasin Yu

「民進黨以前也衝地檢署，為什麼現在不行？」

如果是20幾歲的年輕人，乃至30幾歲的人有這樣的疑問，我還可以耐心解釋。但如果是40歲以上的人講這種話，不是無知就是邪惡。

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第一，所謂的「以前」，要定義是多久以前。如果是1986年9月28日以前，只有所謂的「黨外」，還沒有民進黨。

一九八五年，台中市黨外的許榮淑、何春木及劉文雄組成「鐵三角陣營」，參選市長及省議員。（資料照）

第二，這就真的說來話長了。以前我講過一次，我盡量減短，詳細放留言。

今日，《刑法》第100條內亂罪的內容是「意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而以 #強暴或脅迫 著手實行者，處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。」

然而在1992年5月16日以前，《刑法》第100條的規定是「意圖破壞國體、竊據國土或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而著手實行者，處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。」

兩者差異在於修法後明確定義「以強暴或脅迫」的方式實行。不然再修法前，以「意圖」+「著手實行」定罪的方式太多了。例如出書宣傳臺灣地位未定論，就可以算作有意圖且著手實行。

但是最恐怖的不是修法前的刑法100條，而是《懲治叛亂條例》。《懲治叛亂條例》是在南京陷落2個月後，1949年6月1日公布的法律，本來是要對付共匪的。

但是實際上，1949年12月7日國民政府就敗逃臺灣了。因此這部法律從立法到廢除，大概都是用來對付在臺灣不服國民黨獨裁統治的人，包含本省人與外省人。

《懲治叛亂條例》最有名的就是第二條第一項，也就是俗稱「二條一」：「犯刑法第一百條第一項、第一百零一條第一項、第一百零三條第一項、第一百零四條第一項之罪者，處死刑。」

依照特別法優於普通法的邏輯，《懲治叛亂條例》的罰則優先適用於《刑法》。所以觸犯刑法第100條的人，直接適用懲治叛亂條例二條一。二條一的處罰是什麼？除了死刑，沒別的了。

什麼叫做唯一死刑？這就是唯一死刑。

也就是說，在1991年5月22日《懲治叛亂條例》廢除以前，刑法100條+二條一的組合餐，可以直接送你上路。

雖然1980年美麗島大審時國民黨政府就受到國際施壓沒有引用二條一，只是以叛亂罪分別判處有期徒刑12年至無期徒刑。顯示蔣經國後期的壓制力已經愈來愈受到美國牽制，到了李登輝時代已經在討論廢除這套組合餐了。

但是當初廢除的理由，現在看來真的很諷刺，有興趣的可以參考留言。

監察院長陳菊就是美麗島受難者，他明確知道自己很可能被二條一直接帶走，所以在獄中就留了遺書。（圖取自劉世芳臉書）

監察院長陳菊就是美麗島受難者，他明確知道自己很可能被二條一直接帶走，所以在獄中就留了遺書。2019年撤銷有罪判決，撤銷儀式上行政院長蘇貞昌就是當年陳菊的辯護律師，蘇講到這一段時哽咽。只能說理解的人自然理解。

講了這麼多，我只是想提醒一下。

你可以冷門，但不能邪門。你可以反對，但不要反智。

以前，尤其是1987年解嚴以前，不要說衝撞公署，就算大型集會，都可能冒著唯一死刑的風險，以前的民主運動和前輩們是這樣走過來的。

面對他們口中的「輕罪」「偽造連署書」，然後他們就要衝撞地檢署，呼天搶地。（資料照）

現在，這群蠢貨面對的是他們自己口中的「輕罪」，罪名是「偽造連署書」，刑度是「五年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金」。然後他們就要衝撞地檢署，呼天搶地。

重點是，這一條還是他們自己修出來的法律。

在2024年12月20日之前，刑法的偽造文書罪的構成要件包含「足以生損害於公眾或他人者」，所以當選委會剃除偽造連署之後就比較難構成「損害於公眾或他人」的情勢。

但是他們自己修了一條法，本來是打算恐嚇8藍委團體和民眾，結果辦到自己，然後在地上打滾哭鬧。

蠢，真的有夠蠢，蠢出新高度。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

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