黑熊學院》關稅只是開始，美國真正想解決的是「這個」

「若有緊急情況要運送物資、軍隊與裝備，是困難的事。」但中國一家造船廠生產規模，就超過美國所有造船廠的總數。

◎ 黑熊學院



美國關稅影響牽動國際，全世界都在盲猜川普，但幾乎人人槓龜。



但這篇我們沒有要談關稅，而是海上之戰。



根據新聞報導，川普近期簽署一項行政命令要重振美國造船業，同時要求查明美國海軍造艦進度落後的原因，並稱可能向「關係密切的國家採購船艦」，指的就是日本與韓國。



這證明貿易戰只是開始，美國真正想解決的是「中國的海上擴張野心」。



這證明貿易戰只是開始，美國真正想解決的是「中國的海上擴張野心」。（彭博檔案照）

★ 美國早已不是造船業龍頭



美國在二戰期間作為兵工廠，除了提供武器支援外，美國所製造數量龐大的「勝利輪」與「自由輪」運輸船隊，也為全球海運做出極大貢獻。



根據法廣報導：美國造船業委員會主席表示，美國海軍艦隊已從 1992 年的 471 艘艦船，下降到現在的 295 艘，更面臨數千間供應商倒閉。



若用數字說話，20世紀70年代，全球 5% 的商用船舶（總噸位）由美國建造。



現在呢？



美國 1%

中國 50%

韓國 26%

日本 14%



數字排開，顯見美國的造船量被狠狠打趴。



商船的部分更不樂觀。據美國之音，參議院軍事委員會曾表示，美國商船船隻數量從二戰期間的一萬艘，銳減到今天的 85 艘。



他直言：「若有緊急情況要運送物資、軍隊與裝備，是困難的事。」但中國一家造船廠生產規模，就超過美國所有造船廠的總數。



★ 以貿易箝制中國：收取驚人「船舶費」



川普這麼在意造船業，跟他一直力圖將美國「再工業化」是同個脈絡：不僅是重振製造業，更可以增加大量工作機會。



同時在戰略安全上，有強大的造船業，美國才能面對競爭對手的挑戰甚至入侵。



因為中國目前已經是國際上軍艦數量最多的海軍。



美國如果要繼續保持在戰略上的優勢，除了技術持續領先，維護艦艇的龐大數量及維修能量，絕對至關重要。



今年川普就提議對中國製造的船舶加徵「港口費」。圖為中遠海運貨船在美國加州長堤港卸載情形。（彭博檔案照）

今年川普就提議對中國製造的船舶加徵「港口費」：若中國運營或中國建造的船隻進入美國港口，「每艘」將至少徵收台幣三千萬的費用，同時要求更多美國船隻運輸美國產品。



在川普計劃對與中國有關的船舶收取高額靠港費後，航運公司幾乎停止購買中國製造的散貨船。



★ 事實：美國正在積極備戰



過去全球經貿體系，以美國為首的西方世界已經享受長期「後冷戰和平紅利」。



大家對於中國威脅疏於設防、也疏於武備，致使中國已成長為最大規模的海軍艦隊，足以影響區域安全與國際和平。



誰掌握海洋 誰就掌握世界。（取自貼文）

美國向來主張的是「開放而自由航行」的海洋和平秩序，與中國的排他性主張（想要把東海跟南海內海化、流氓行徑處處挑釁），兩方核心價值背道而馳。



面對中國來勢洶洶的武力威脅，美國若要繼續保持國際間的和平秩序，重建海軍及美國的造船能力就非常重要。



川普當然有許多爭議之處，然而川普此屆「實力才能換取和平」執行方針，是鐵錚錚的事實。



誰掌握海洋，誰就掌握世界。



要自由的海洋？還是獨裁的海域？這終究只能是單選題，沒有模糊空間。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書











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