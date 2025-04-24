沈榮欽國際視野》罷團自發長出民主花朵 台灣公民的勝利！

正因為大罷免不是由上而下的動員，而是各地民間人士出於愛鄉本能自發的行動，才能夠在不考慮得失成敗下，全力以赴行動。

◎ 沈榮欽

歷史教育讓多數人相信，歷史是某些偉大的人，在關鍵的時刻，做出偉大事蹟的紀錄，而以血肉之軀推動歷史的大多數人，則遭到忽略。

不過國外資深媒體記者觀察到，台灣民主化之後，所培養出強大的公民社會，每每在台灣出現民主危機時，都會挺身而出，捍衛台灣的民主。

請繼續往下閱讀...

台灣民主化之後，所培養出強大的公民社會，每每在台灣出現民主危機時，都會挺身而出捍衛民主。圖為太陽花學運。（資料照）

太陽花運動成就的兩名政治領袖，柯文哲與黃國昌，多年後被證實是台灣最卑劣兩名民粹政客，但這無法掩蓋當初參與太陽花運動者的熱血，和他們改變的歷史進程。

真正發動大罷免的是台灣社會的民間團體，而非民進黨。當初在藍白毀憲立法、亂刪預算害國時，即使民進黨有人想要發動罷免，也不會預料到能夠走到今日遍地開花的局面。

正因為大罷免是各地民間人士出於愛鄉本能自發的行動，才能夠在不考慮得失成敗下，全力以赴行動。（資料照）

正因為大罷免不是由上而下的動員，而是各地民間人士出於愛鄉本能自發的行動，才能夠在不考慮得失成敗下，全力以赴行動。這是海耶克說的自發的秩序，而不是中央集權的規劃。這不是由某個團體規劃出來的，而是無數人利用各自擁有的分散知識，透過互動、嘗試、失敗與學習，逐漸演化而成的。

朱約信率樂團舉行反共音樂會，以改編的詼諧歌曲吸引民眾支持罷免。（資料照）

也正因如此，才能見到各個罷免團體，種種精彩的表現，從拍攝影片、舉辦音樂會、印製社區報紙、設計擋泥板等各種層出不窮的創意，哪裡是中央集權能夠做到的？正是每一個選區自發生長出美麗的花朵，才能有如今花團錦簇的景象。

也正因此，人們才可以一眼看出和國民黨中央集權動員的差異，才見識到台灣民間社會的創意，和國民黨亡靈連署的區別。無論這場戰役的結果如何，台灣社會都已經贏了，而這次成功的，依舊不是檯面上那些心心念念政治版圖的政治人物，仍然是那些走在尋常巷弄中，和你我一樣的平民百姓。

無論大罷免的結果如何，都是台灣公民社會的勝利。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法