李忠憲的思考》「我是台灣人，我反共」——大八免點燃人民意志的火炬

我相信現在沒有人能夠阻擋得了這場運動，即使蔣萬安呼籲倒閣，希望立法院全面改選，現在的局勢已經不在那個時間點上。

◎ 李忠憲

台灣，這片看似危機四伏的土地，卻一次次在關鍵時刻展現出奇蹟般的韌性。這裡，或許正是上天的應許之地。中國控制的藍白在立法院囂張了快一年，飛出了青鳥，全台灣不知道有多少人因為怕被中國併吞而感到驚慌失措。

韓國瑜那樣的人當選立法院長。（資料照）

韓國瑜那樣的人當選立法院長，政治立場轉彎180度的黃國昌成為台灣民眾黨的黨主席，各種反智、反理性的言論充斥在立法院當中，藍白立委前往中國朝貢接受指示，通過難以想像的法案和預算案，那種囂張的態度，儼然台灣就要變成中國的一部分。

請繼續往下閱讀...

國民黨朱立倫帶領張善政、蔣萬安等人非法集會，蔣萬安還是台北市長。（資料照）

昨天（0417）朱立倫去帶領張善政、蔣萬安等人非法集會，蔣萬安還是台北市長，放任街頭暴力攻擊四叉貓，因為藍白自己修的選罷法，對於冒名連署刑事責任大幅提高，這把火就要燒到朱立倫的身上。

罷免這麼繁瑣，而且即使成功以後，也不知道誰會再當選立法委員，竟然有這麼多公民願意站出來，義務幫忙熱情連署，讓中國國民黨感到威脅，一再的做出非理性的行為。

我相信現在沒有人能夠阻擋得了這場運動，即使蔣萬安呼籲倒閣，希望立法院全面改選，現在的局勢已經不在那個時間點上。

這場運動核心就是八個字：我是台灣人，我反共！而不是國民黨口中說要對獨裁的賴清德做信任投票，稍微有讀一點書，理性了解現在局勢的人，都知道這不是事實。

如果倒閣、全面改選，國民黨出來選的，還是那一些被中國滲透的政治人物，這樣對台灣的未來仍然會有重大的陰影。

看到這整個局勢，我的心情跟我在反紫光運動的後期，蔡明介大辯論臨陣脫逃的時候非常類似，面對一個看似不可能的任務，永不放棄的努力去做，最後依然還會有一線曙光。

大罷免，點燃了台灣公民社會的火炬。圖為花蓮罷團「微光花蓮」。（資料照）

大八免，點燃了台灣公民社會的火炬，也讓我們看見，只要有信念、有行動，即使面對無恥、蠻橫、親中的勢力，我們仍然能夠撼動既有結構，打破無力感。

未來的路一定還很艱難，國民黨與台灣民眾黨還會用盡各種手段反撲，但這場由人民自發、超越政黨利益的運動，已經宣告：台灣人不會再被恐嚇，不會再被收買，更不會坐以待斃。我們要守護的，不是政黨，不是權力，而是屬於我們自己、屬於子孫後代的台灣！

老天對台灣命運的安排，不是一舉讓藍白拿下行政權，而是讓他們拿下立法權，讓他們現出原形、自我毀滅。連好萊塢最天馬行空的編劇，恐怕也想像不出這樣的劇情。

更重要的是，正是這場大八免運動，讓我們這些普通人在絕望中找到自救的力量，點燃希望的火炬！

當動機純正、意志堅定、勇敢直前，我們這些一般人也能夠扮演力挽狂瀾、扭轉局勢的角色！

向大八免的志工和參與連署的所有人致敬！

大八免大成功！

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法