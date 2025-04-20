檔案瑰寶》玉山國家公園與生態保育

玉山國家公園是我國第二座國家公園，陸域面積及海拔跨度均極為廣大，從而交織出多樣生態環境，孕育豐富動植物資源。政府曾計劃開闢新中橫公路，但為避免破壞生態環境，便停止開發玉山至玉里段。另外，玉山國家公園東部瓦拉米地區蘊藏豐富大理石礦產，經過評估與討論後劃為生態保護區，以維護國土生態永續發展。

刊頭：攀登玉山主峰

案名：玉山襟裔系列、臺灣各地名勝風光

檔號：0084/S7/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

◎ 洪正諒／國家發展委員會檔案管理局檔案徵集組科員

玉山標高3,952公尺，是臺灣百岳最高峰，也是東北亞第一高峰，吸引許多國內外旅客前往挑戰，主峰冬季遍佈白雪，有「熱帶雪山」之稱（圖1），山型挺拔聳立、仰之彌高，象徵我國向上的精神（圖2）。

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圖1 玉山被稱為「熱帶雪山」

案名：臺灣新視界2003

檔號：0091/2036/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖2 玉山挺拔聳立，象徵我國向上的精神

案名：臺灣風情畫攝影集、綺麗臺灣攝影集、臺東南島文化節

檔號：0069/2027/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

日治時期，臺灣總督府以玉山比日本最高峰富士山（3,776公尺）高出170多公尺，稱之為新高山。1937年，臺灣總督府指定3座國立公園預定地，地勢最高的「新高阿里山國立公園」（圖3），範圍包括阿里山、玉山西側及秀姑巒山，之後因太平洋戰爭爆發，暫停國立公園設置計畫。

圖3 1937年的〈國立公園位置圖〉

案名：臺灣區國立公園位置計劃圖

檔號：0026/912.4/4010

來源機關：國防部史政編譯局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

二戰後，政府著手接收臺灣及各項復原工作，將新高山改為玉山（圖4）。至1972年公布〈國家公園法〉，經過多年籌劃，在首座國家公園墾丁國家公園成立後，便於1983年公告玉山國家公園區域範圍（圖5），1985年4月10日正式成立（圖6），是我國第二座國家公園。玉山國家公園行政區域涵蓋南投、嘉義、高雄及花蓮，為陸域面積最大的國家公園，並且是首座山岳型國家公園，園區崇山峻嶺，3,000公尺以上名山超過30座，奇峰峻嶺美不勝收。

圖4 臺灣省政府將新高山改稱玉山

案名：行政區域劃併

檔號：0036/11103/1

來源機關：彰化縣政府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖5 1983年公告玉山國家公園區域範圍

案名：研商玉山國家公園計畫草案及公告區域範圍案

檔號：0071/3-5/02

來源機關：內政部營建署

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖6 玉山國家公園於1985年4月10日成立

案名：玉山國家公園計畫案

檔號：0073/3-11-1-2/0141

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

玉山國家公園地勢奇聳，隨著季節轉變而有不同風光，夏天雲海繚繞峰巒（圖7），冬天白雪皎潔，加上高低海拔落差，出現亞熱帶、溫帶至寒帶林相變化，孕育許多特有種的動植物，動物有常見猴群、水鹿、藍腹鷴、山羌，與一度瀕危的帝雉（圖8）、黃喉貂、臺灣黑熊等。植物方面，有玉山圓柏（圖9）、玉山薊、玉山杜鵑、玉山櫻草、玉山龍膽、玉山沙參等，十分豐富。

圖7 玉山峰巒雲海繚繞

案名：臺灣新視界2003

檔號：0091/2036/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖8 帝雉

案名：臺灣植物、合歡山

檔號：0084/S5/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖9 玉山圓柏

案名：玉山襟裔系列、臺灣各地名勝風光

檔號：0084/S7/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

在玉山國家公園設立前，曾面臨開發與保育的抉擇及爭議。當時，行政院擬定新中橫公路興建計畫，希望促進東部繁榮，均衡區域發展。新中橫公路包括「水里—玉山」、「嘉義—玉山」，以及「玉山—玉里」等三條路線，三條路線會合於塔塔加，呈現ㄚ字狀（圖10），工程含括「新闢路線」與「改善路線」的計畫（圖11），分述如下：

1. 嘉義—玉山線：以嘉義為起點，玉山為終點。全長99.7公里，嘉義後庄端3.8公里係原有公路不需改善，其餘利用舊路改善71.2公里，新闢路段24.7公里。

2. 玉山—玉里線：以玉山為起點，玉里為終點，全長102.7公里，利用舊路改善7.1公里，新闢路線95.6公里。

3. 水里—玉山線：以南投縣水里鄉頂崁為起點，玉山為終點，全長63.2公里，改善舊路35公里，新闢28.2公里。

圖10 新中橫三線公路

案名：橫貫公路總卷

檔號：0075/032.3/0001

來源機關：國家發展委員會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖11 新中橫三線公路「新闢路線」與「改善路線」

案名：新建東西橫貫公路三條

檔號：0066/A-3.6.5.2/01

來源機關：行政院經濟建設委員會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

「嘉義—玉山線」1979 年7 月開始施工（圖12），至1986 年 6 月完工，經公路局編定為臺21線；「水里—玉山線」1979年至1985年完成全線2/3，後來施工發生邊坡坍方，影響工程進度，直至1990年底完工，編為臺18線，而為了有別於原來的臺8線（東西橫貫公路的稱呼），稱之為「新中橫」公路，這兩段公路在1991年元旦通車。

至於「玉山—玉里線」對水土保持、原野地景、原生動植物帶來嚴重的衝擊，使得環境保護與交通建設的爭議不斷升溫。行政院評估後，一度同意闢建至大分段，但必須先辦理環境評估作業。1980年中華顧問工程司受委託，辦理我國首次「環境評估」，後續又有環境保育專家及學者關切，行政院衡酌後在1986 年通過緩辦闢建計畫。當時，儘管東部已修築玉里至卓麓段，玉里民眾不斷陳情續建，但政府評估開發後將嚴重破壞環境生態，決定不再興建，為國人留下一座孕育動物與植物生態的樂土。

圖12 「嘉義—玉山線」施工情形

案名：新中橫公路工程（嘉義至玉山）

檔號：0073/0110112/CP1447

來源機關：榮民工程股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

玉山國家公園東部瓦拉米地區，蘊藏豐富大理石礦產，有多家礦業公司待「玉山一玉里線」開闢後，將大力開採大理石。經濟部提議玉里以西的瓦拉米地區劃出玉山國家公園範圍外，或者是全部劃為一般管制區（圖13）。由於瓦拉米地區位於國家公園範圍內，又屬於礦區，希望劃定為一般管制區，以利大理石的開採（圖14）。

圖13 經濟部建議玉里以西之瓦拉米地區劃出國家公園範圍外

案名：玉山國家公園

檔號：0070/E-44.1.2-4/01

來源機關：行政院經濟建設委員會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖14 研商國家公園採礦問題

案名：國家公園規劃總卷

檔號：0067/E-44.1.2/01

來源機關：行政院經濟建設委員會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1985年4月，玉山國家公園管理處（以下稱玉管處）成立後，廣泛調查瓦拉米地區地形、地質、動物、植物、人文史蹟，及進行深入研究，證實生態資源豐富，尤其發現瓦拉米地區是臺灣黑熊出沒的重要區域，於是函請經濟部應該將該地區改為大理石禁採區，玉管處將編列經費補償礦業權者。

1993年內政部辦理玉山國家公園計畫第一次通盤檢討（圖15），瓦拉米地區含有豐富的自然及人文資源，屬於一般管制區。2004年第二次通盤檢討，將瓦拉米地區變更為生態保護區及特別景觀區。2012年第三次通盤檢討，八通關日治越道佳心以上（不含佳心）兩側各25公尺，共120公頃土地，從特別景觀區變更為生態保護區（圖16），足見生態保育觀念不斷地強化。

圖15 第1次通盤檢討玉山國家公園計畫

案名：玉山國家公園計畫案

檔號：0073/3-11-1-2/0141

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖16 第3次通盤檢討玉山國家公園計畫

案名：玉山國家公園計畫案

檔號：0073/3-11-1-2/0141

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

為了守護臺灣珍貴的自然景觀與多樣的生態環境，同時保存豐富的動植物及多元文化，這些豐富的檔案都典藏在國家發展委員會檔案管理局，歡迎透過國家檔案資訊網，瞭解更多國家公園及生態保育的故事。

本文經授權轉自國家檔案局【檔案瑰寶】玉山國家公園與生態保育

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