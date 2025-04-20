自由開講》國共兩黨，欺騙造假，如出一轍

◎ 涂醒哲

最近網路及媒體出現一個很可笑的促銷手法：不少中國製造的名牌服飾代工廠，竟然同時呼籲喜歡名牌的群眾，不要去名牌專櫃購買，改為直接向這些代工廠採購，號稱價錢可以便宜很多。這些代工廠商為什麼同步採取這種行銷手法？外界普遍認為，背後一定有某種系統性的支持。

中國短影音平台「抖音」國際版TikTok最近出現許多影片，宣稱低價供應多家精品名牌產品，呼籲美國人直接向中國工廠購買。（圖取自TikTok）

可能是今年美中貿易戰開打以來，美國總統川普不斷升高對中國的入口關稅，習近平也不示弱，隨即加碼回應。雙方越加越高，中國進口美國的關稅可能加到245%，中共除非低頭，去美國和川普談判如何對等減少對美國的出超，否則未來不大可能跟美國做生意了。

請繼續往下閱讀...

中國可能狗急跳牆，乾脆拉倒，竟然不管品牌公司的專利，直接賣假貨。這些假貨不必研發設計、不必行銷、不必售後服務，只有製造成本，當然便宜很多。一個國家淪落到需要賣假貨，可見經濟遇到多大的困難。中國共產黨淪落到這種地步，習近平恐責無旁貸。

作假、欺騙、不尊重法治、專利，這是嚴重的犯罪行為。更可悲的是其賣假貨的思想邏輯。他們很可能認為欺騙是無所謂的，只要能夠賺錢就好。這種想法不但違背現在現代國家文明進步的價值，也違背商業道德，一定會被原廠商以法律追訴到底。

無獨有偶，台灣也在上演一個作假欺騙的戲碼。國民黨為了反制民進黨罷免其區域立委，也展開「你罷免我我就罷免你」的活動。不過國民黨可能故意假裝不知道為什麼這些立委會被罷免？其實是因爲這些人在立法院胡搞亂搞，是因為他們聽從中共的命令，按照傅崐萁的指示，每個法的討論（不允許討論）過程都明顯在替中共做事。而且立法的用心不足、品質低落，對預算又胡搞亂刪，台灣人民（不是民進黨政府）才會依照柯建銘的建議，發起全面罷免國民黨區域立委的活動。

檢調偵辦罷免綠委「幽靈連署」案，調查局人員將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）

如果國民黨要反制罷免，理論上應該說明他們沒有被罷免的理由，說明這些立委並沒有親中，並沒有要賣台。但是國民黨講不出口，也不敢講出口。就只有一再指責賴清德獨裁，指責人民，甚至修改阻撓人民罷免及增加罷免通過的難度。由獨裁的中國共產黨指揮中國國民黨來指責台灣民進黨獨裁，這真的是天大的笑話。

國民黨既然講不出為什麼不應該罷免國民黨立委的理由，竟然異想天開，也要罷免民進黨的立法委員。民進黨的立委做得不錯，又保護台灣，人民沒有罷免他的理由，所以發動不起來。國民黨找幾個民進黨立委來報復，但很懶惰，也不去擺攤子要求人民來連署，反而去抄名冊，而且還抄出很多死人。這種作假欺騙的做法真的是可以跟中國共產黨互相呼應，笑掉人家的大牙，不但違反選舉罷免法的規定，更有涉及偽造文書的刑法？也難怪台北市國民黨的主委已經被檢調當局約談調查。

台灣人民最討厭假仙，最痛恨欺騙。但兩個中國黨倒是亦步亦趨，一起上演欺騙造假的戲碼，實在貽笑國際。

（作者曾任國策顧問、立法委員，嘉義市長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法