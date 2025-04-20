自由開講》莫忘初衷 請響應罷免藍委救台灣

◎ 廖大中

不論藍綠，台灣人民初心到底要什麼？

不外健康快樂、國泰民安，亦即自由民主、和平繁榮、免於恐懼和匱乏，不是嗎？

但一般公民能做的其實只是好好投自己那一票而已。因了心中的理念，做出票投中國國民黨的選擇，其結果是否符合初衷？合，恭喜，不合，只能期盼大家善用公民權利修正、再修正，直到合乎初衷為止，這就是「目標管理」。

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理性客觀看來，台灣2024年產生的這屆國會表現荒腔走板，立法權無限上綱霸凌其他憲政機關，明顯不符期待，連具有獨立糾錯功能的憲法法庭和監察院都形同被廢掉武功，三權分立的民主政體已然跛足無以維繫。人民團體發起大罷免運動自救，民進黨響應，部份國民黨人也站出來支持了，除非你認同這個怪獸國會所為，否則你的「目標管理」動作在哪？趕快參加連署吧，趁還有機會自救，否則讓這個怪物國會再惡搞三年，不亡國也難。

立法院藍白黨團毀憲亂政，立法權無限上綱，憲法法庭和監察院形同被廢掉武功，三權分立的民主政體已無以維繫。（資料照）

汽車廠推出的產品有製造瑕疵，召回（Recall）是唯一選擇，民主國家的公民也是要有一定的高度，選出的議員不肖，該罷免（Recall）就罷免，才是負責任的公民。罷免只是校正回歸，但足以告誡頑劣：我們人民才是主子，若有惡僕欺主情事，必罷之。這才是「目標管理」。所為符合常識和理性，是必要且有效的管理，最能福人福己。

有人質疑罷免貌似徒增勞費，其實不然，蓋被罷免的議員立即汰除、不得參與補選且下屆不得參選，痛到不行，此外，每位議員直接間接財務損失最高可達台幣數千萬元，教訓不可謂不大，用能嚴懲違背付託的惡質議員（表決團進團出，拿咱們薪水當傅崐萁小弟圍事，沒有哪個是無辜的），誰敢再放肆效尤？如此一來，自救成功，國家或免於淪亡，世代台灣人將永遠記得我們當年曾參與堪稱史詩級的大罷免行動，善盡了台灣公民的神聖職責。

或曰：若大罷免成功，變成民進黨一黨獨大，沒有夠強大的政黨能監督制衡，政黨政治不是沒有意義了嗎？甚至若導致賴清德獨裁宣布戒嚴怎麼辦？這真的是想太多了。

反共護台，罷免不適任立委，才能守護台灣民主。（罷免團體提供）

首先，大罷免只是把不適任的本屆議員淘汰，補選乃至往後的選舉你都可以繼續支持國民黨，其政黨版圖基本不變，怎會泡沫化？但肯定會變得正常一點，有改善體質的加持效果，或有機會變成忠誠的反對黨，政黨政治環境只會更健康。

其次，台灣有160個以上立案政黨，民進黨自始不可能一黨獨大。總統宣布戒嚴有一定規範及嚴謹程序，國會都能充分掌握，出現獨裁政府的機會是零，倒是要擔心不罷免舔共立委，搞不好三年內就亡國了，國家都亡了，你支持啥政黨或不支持哪個黨也沒有意義了。

（作者為自營商、資深新聞評論員）

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