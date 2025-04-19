晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》確保行車順暢與用路安全，讓AI治理交通吧！

2025/04/19 11:30

◎ 范振家

在數位治理大趨勢下，交通系統成為智慧城市建設的試金石。對現代都市而言，交通不僅是移動工具的運行，更關係到市民生活的節奏、經濟的活力與公共安全的穩定。隨著城市結構日趨複雜，交通治理也從傳統的道路擴建與號誌設計，轉向以科技導引流暢、以數據守護安全的雙軸策略。人工智慧與資料科學的導入，正為交通號誌與執法機制帶來深刻變革，並成為邁向智慧城市的必要條件。

傳統號誌採固定秒數與時段設定，難以因應即時車流變化。在高峰時段、學區或工業園區周邊，過去依賴人工調度的方式已不敷使用。智慧號誌結合即時感測、AI演算與大數據分析，可即時掌握車流狀況並動態調整紅綠燈時程，不僅減少等待時間，提升幹道續進率，更能因地制宜照顧行人與弱勢用路者，真正實現人本交通的政策理想

台北市交通局利用AI影像辨識及大數據分析，透過智慧號誌動態提升民權西路東西向綠燈秒數後，車流密度減少。（台北市交通局提供）台北市交通局利用AI影像辨識及大數據分析，透過智慧號誌動態提升民權西路東西向綠燈秒數後，車流密度減少。（台北市交通局提供）

交通的順暢之外，安全更是治理核心。傳統執法手段仰賴警力部署與人工判斷，效率有限且難以全面覆蓋。AI精準執法技術的發展，讓交通管理從被動應對轉為主動辨識與即時舉發。結合影像辨識、車牌識別與違規行為分析，AI能快速偵測闖紅燈、違規停車等行為，提升執法一致性與透明度，進而強化違規嚇阻力。

更進一步地，AI系統所累積的大量交通違規與行為資料，也能轉化為政策規劃依據。透過分析違規熱點、風險時段與重複違規行為，交通主管機關可據以進行設計調整或調度資源，讓執法與管理更有依據、更具策略性。

當智慧號誌與AI執法系統整合成網，便形成一套具預測能力與回應效率的交通治理機制。在壅塞發生前預先引導車流、在危險發生時即時介入，進一步降低事故率，提升整體交通韌性。這不只是技術運用，更是一種從「反應管理」走向「預測治理」的智慧躍升。

高市建置往大發工業區AI科技執法系統，透過車輛路口軌跡偵測以及AI分析，辨識未依號誌、標線指示行駛等違規行為，逕行開罰。（高雄市政府提供）高市建置往大發工業區AI科技執法系統，透過車輛路口軌跡偵測以及AI分析，辨識未依號誌、標線指示行駛等違規行為，逕行開罰。（高雄市政府提供）

當然，科技的落實仍需法制與社會接受度的支持。AI執法需有明確法律基礎與隱私保障，智慧號誌的技術規格亦應統一，確保全國一致性與可擴展性。此外，透過開放資料與公民參與機制，加強市民對智慧交通的理解與信任，更是政策成功推動的重要因素。

交通治理的終極目標，從來不是讓車跑得更快，而是讓城市更有秩序、讓用路人行得安心。智慧號誌與AI執法不只是冷冰冰的設備，更是讓城市開始「聰明地」照顧每一位用路人的象徵。當我們以資料為基礎、以安全為前提、以人為核心思考交通政策，智慧城市便不再只是理想，而是一步步實現中的現實！

真正的智慧城市，從讓人行得安心、車跑得順暢開始。現在，就是啟動未來的時刻！

（作者為管理學博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書