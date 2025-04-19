自由開講》確保行車順暢與用路安全，讓AI治理交通吧！

◎ 范振家

在數位治理大趨勢下，交通系統成為智慧城市建設的試金石。對現代都市而言，交通不僅是移動工具的運行，更關係到市民生活的節奏、經濟的活力與公共安全的穩定。隨著城市結構日趨複雜，交通治理也從傳統的道路擴建與號誌設計，轉向以科技導引流暢、以數據守護安全的雙軸策略。人工智慧與資料科學的導入，正為交通號誌與執法機制帶來深刻變革，並成為邁向智慧城市的必要條件。

傳統號誌採固定秒數與時段設定，難以因應即時車流變化。在高峰時段、學區或工業園區周邊，過去依賴人工調度的方式已不敷使用。智慧號誌結合即時感測、AI演算與大數據分析，可即時掌握車流狀況並動態調整紅綠燈時程，不僅減少等待時間，提升幹道續進率，更能因地制宜照顧行人與弱勢用路者，真正實現人本交通的政策理想。

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台北市交通局利用AI影像辨識及大數據分析，透過智慧號誌動態提升民權西路東西向綠燈秒數後，車流密度減少。（台北市交通局提供）

交通的順暢之外，安全更是治理核心。傳統執法手段仰賴警力部署與人工判斷，效率有限且難以全面覆蓋。AI精準執法技術的發展，讓交通管理從被動應對轉為主動辨識與即時舉發。結合影像辨識、車牌識別與違規行為分析，AI能快速偵測闖紅燈、違規停車等行為，提升執法一致性與透明度，進而強化違規嚇阻力。

更進一步地，AI系統所累積的大量交通違規與行為資料，也能轉化為政策規劃依據。透過分析違規熱點、風險時段與重複違規行為，交通主管機關可據以進行設計調整或調度資源，讓執法與管理更有依據、更具策略性。

當智慧號誌與AI執法系統整合成網，便形成一套具預測能力與回應效率的交通治理機制。在壅塞發生前預先引導車流、在危險發生時即時介入，進一步降低事故率，提升整體交通韌性。這不只是技術運用，更是一種從「反應管理」走向「預測治理」的智慧躍升。

高市建置往大發工業區AI科技執法系統，透過車輛路口軌跡偵測以及AI分析，辨識未依號誌、標線指示行駛等違規行為，逕行開罰。（高雄市政府提供）

當然，科技的落實仍需法制與社會接受度的支持。AI執法需有明確法律基礎與隱私保障，智慧號誌的技術規格亦應統一，確保全國一致性與可擴展性。此外，透過開放資料與公民參與機制，加強市民對智慧交通的理解與信任，更是政策成功推動的重要因素。



交通治理的終極目標，從來不是讓車跑得更快，而是讓城市更有秩序、讓用路人行得安心。智慧號誌與AI執法不只是冷冰冰的設備，更是讓城市開始「聰明地」照顧每一位用路人的象徵。當我們以資料為基礎、以安全為前提、以人為核心思考交通政策，智慧城市便不再只是理想，而是一步步實現中的現實！

真正的智慧城市，從讓人行得安心、車跑得順暢開始。現在，就是啟動未來的時刻！

（作者為管理學博士）

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