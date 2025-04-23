自由開講》鐵道駕駛艙監視錄影—安全與隱私的拉鋸戰

◎ 侯嘉偉

近期，高鐵和台鐵接連傳出行車失誤事件，引發社會關注。高鐵在4月14日發生一列車未停靠預定車站，直接駛至終點的異常情況，影響超過150名旅客。今年以來，台鐵也屢次出現列車停車不當的問題。交通部長陳世凱表示，將參考運安會建議，考慮在駕駛艙加裝攝影設備。

儘管政府的初衷在於保障行車安全，但駕駛員工卻表達了隱私權受侵犯的疑慮。他們擔心，即使像抓癢這種自然動作，也會被鏡頭記錄下來。如何在確保行車安全與保護駕駛員個人隱私間取得平衡，成為制度設計上的重要課題。

請繼續往下閱讀...

為保障鐵道行車安全，交通部考慮在鐵路列車駕駛艙加裝攝影設備。（資料照，台鐵局提供）

目的正當，才能啟動監視機制

根據過往司法見解，只要監控行為是為了合法且必要的業務目的，便屬正當行為。換言之，在駕駛室中，若攝影機的使用是為了即時掌握駕駛行為與列車狀態，以確保營運安全，則屬於必要行動；但若變相成為監督日常舉止或懲處工具，則會逾越合理範圍。

方法要恰當，避免過度侵入

法院同樣強調，監控設備的使用應限縮在達成目的所需的最小範圍。也就是說，鏡頭應聚焦於操控介面、手部操作等關鍵區域，而非全面性地錄下駕駛室所有情況。這樣的設計能兼顧監控效能與員工隱私，減少不必要的干擾與爭議。

權益衡量，找出兼顧點

在決定是否安裝監視系統前，應進行全面的利益衡量。如果監控能顯著提升行車安全，且對駕駛員造成的隱私干擾有限，那麼可視為合理做法。但若安全提升有限、反而重創個人尊嚴，則應謹慎評估再行推動。這正是依法行政應具備的理性與平衡。

落實法治原則，讓監控成為安全的後盾

監視錄影固然不能解決所有問題，但若遵循「必要性、妥當性、比例原則」三大原則，確實可成為鐵道安全的堅強後盾。關鍵在於制度設計是否細緻、實施是否透明。政府、營運單位與工會應共同努力，建構一套既保護行車安全，又尊重員工權益的完整機制，讓鐵道安全走上法治與人權並重的正軌。

（作者為臺北市政府勞動局、臺灣花蓮地方法院調解委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法