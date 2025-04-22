自由開講》貿易衝突升溫：中美關稅對峙對全球經貿秩序的深層衝擊

◎ 陳鈺珊

隨著中美兩國於世貿舞台上再次交鋒，全球貿易局勢再度陷入高度緊張。北京當局於2025年4月9日宣布對美國進口商品加徵高達50%的報復性關稅，並在同日正式向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，抗議華盛頓大幅調升對中產品的「對等關稅」。事實上，美國在前一日已將原本34%的關稅大幅提升至84%（編按：4月16日已達245%），顯然試圖透過貿易壓力迫使中國在兩國經濟談判中讓步。這場關稅戰早已脫離經濟調節手段的範疇，轉向政治對抗與體制博弈，反映出兩大經濟體在全球治理架構下的根本矛盾。

美國所謂的「對等關稅」理論，名義上是為追求公平競爭環境，實則帶有濃厚的單邊主義色彩，忽略WTO作為多邊貿易規則制定與爭端解決機制的基礎角色。中國此次的舉措，無疑是在宣示其對多邊主義制度的支持與維護，但這並非僅僅出於道德立場，而是基於現實戰略思維的延伸。中國深知若任由美方以單邊關稅施壓手段主導全球貿易規則，其在全球價值鏈中的角色將面臨長期削弱。因此，中方強硬反擊，不僅是保衛其出口利益，更是在捍衛WTO制度的權威與未來秩序的主導權。

請繼續往下閱讀...

美中關稅戰不只是兩國之間的貿易數據爭執，更攸關全球產業鏈的穩定與轉移。（路透）

值得注意的是，這場爭端的升級，並不僅止於兩國之間的貿易數據爭執，更攸關全球產業鏈的穩定與轉移。在中美相互加徵高關稅後，企業必須面對供應鏈成本上升、生產布局重新調整的壓力。例如科技、製造與農產品等多個行業，將不得不重新考量在中美之間的佈局，進而導致區域化、在地化生產成為新的主流趨勢。長期來看，這可能促使全球貿易秩序由過去的自由貿易向貿易保護主義回擁，加速世界經濟進入「貿易碎片化」的新常態。

當然，這樣的發展對台灣也非無關。作為中美兩強之間高度依存且又相對中立的經濟體，台灣勢必須審慎應對可能波及的次級效應。一方面，若中美企業大舉遷移生產線，台灣的供應鏈可能面臨重新定位的機會與風險；另一方面，若貿易壁壘導致技術產品出口受限，台灣可能成為替代性技術來源，進而帶來短期的紅利。然而，這一切建基於中長期策略眼光與政策部署，不能僅以市場需求為導向，而須未雨綢繆，積極參與多邊經貿體系，發揮橋樑角色，穩固自身在國際分工中的位置。

中美間這場新一輪的關稅戰不再只是數字遊戲，而是國際經貿體系的深層角力。當單邊主義與多邊制度發生激烈碰撞，我們更應關注的是：世界貿易未來的規則究竟由誰制定？又是否仍能保有公平與可預期性？若WTO的仲裁失效，全球將面臨更為動盪的經濟政治格局，而這正是所有中小型經濟體最不願見到的局面。面對此一局勢，我們更須深思，如何在巨人的角力間找出自己的立足之道，並為下一波全球經濟變局做好準備。

（作者為國立台北教育大學碩士生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法