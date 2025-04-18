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名家分享~趙曉慧》連署造假又違逆民意 國民黨的困獸之鬥

模糊自己「造假」連署書的焦點，轉移到賴清德身上，控訴賴清德發動司法追殺整肅異己，國民黨作為在野黨是受害者。就是用這樣，煽動藍營支持者的情緒，為倒閣案前的社會動員進行暖身。
名家分享

名家分享

2025/04/18 19:00

◎ 趙曉慧

死亡連署觸法被辦 糾衆轉移焦點

國民黨今晚（0417）在北檢聚眾抗議、鬧事施壓，這只是「困獸之鬥」，無法改變被「大罷免」的命運，只會更加點燃廣大的反共民意怒火。

檢調調查罷綠「死亡連署」案，國民黨昨晚（0417）在北檢聚眾抗議、鬧事施壓。（記者塗建榮攝）檢調調查罷綠「死亡連署」案，國民黨昨晚（0417）在北檢聚眾抗議、鬧事施壓。（記者塗建榮攝）

罷免綠委的行動，國民黨陣營出現的死人連署書，這就是偽造文書，已經牽涉公訴罪領域了，觸犯《選罷法》、《刑法》，這就是為什麼檢方要偵辦、帶走涉案人士。

難挽大罷免局勢 煽動情緒為倒閣暖身

這更加打擊國民黨的形象，士氣低落、群龍無首，國民黨今晚（0417）發動聚眾抗議，並拋出「倒閣」主張，是一種「轉守為攻」的策略。

模糊自己「造假」連署書的焦點，轉移到賴清德身上，控訴賴清德發動司法追殺整肅異己，國民黨作為在野黨是受害者。就是用這樣，煽動藍營支持者的情緒，為倒閣案前的社會動員進行暖身。

但這也只是做做樣子，安撫藍營支持者焦躁許久的情緒。

台北市長蔣萬安倡議立法院倒閣。（記者塗建榮攝）台北市長蔣萬安倡議立法院倒閣。（記者塗建榮攝）

大罷免是一場「反共」性質的自發性公民運動，拒絕台灣被「香港化」，不是民進黨號召，更不是什麼藍綠對決

國民黨在立法院製造史無前例的混亂，背後受到中共操控，「大罷免」以來始終不願認錯向民意低頭，還屢屢攻擊公民團體、甩鍋賴清德，執意跟民意槓到底，即使賠上亡黨都在所不惜，這才是讓民意最生氣的地方

沒用的啦！台灣人真的被你們嚇死了，如果這一次不把國民黨「團滅」，下一步就是台灣的反共民意被你們團滅。

民眾黨不會同意倒閣的，這只會加速他們泡沫化。

民意也不同意倒閣，那還得了？大罷免就功虧一簣，讓國民黨得逞！

倒閣後國會重新改選，傅崐萁、徐巧芯這些敗類將搶著當不分區立委，等於拿到免死金牌，就像黃國昌、翁曉玲這樣，繼續無法無天的胡鬧 4 年。

結論：

各位，我們一起讓這些舔共敗類「團滅」吧！給中共一次核彈級的打臉，加速中共的滅亡。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

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