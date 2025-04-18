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黃澎孝練「孝」話》藍白陣營會支持蔣萬安的「倒閣」餿主意嗎？

一向被視為藍營天龍國的台北市，如今竟然成為「大罷免」的重災區。蔣萬安在這個節骨眼上提出「倒閣」的餿主意，表面上是給台北市奄奄一息的國民黨籍立委一線生機，其實，更是為他明年的連任之路掃除「地雷」。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/04/18 13:00

◎ 黃澎孝

眼看著公民團體發動的「大罷免」運動如滾滾怒潮，席捲了國民黨35位立法委員！

另一方面，國民黨「以罷制罷」的如意算盤，又因「幽靈連署」、「抄名冊」等涉及偽造文書、違反個資法等等弊案，而一一面臨被檢調登門搜索、調查的下場。

甚至於連國民黨台北市黨部都遭到史無前例的搜索，台北市黨部主委黃呂錦茹還遭到聲押禁見的窘況。實已讓國民黨上下籠罩在滅頂之災的陰霾下！

台北市長蔣萬安（中）呼籲立法院倒閣。（記者甘孟霖攝）台北市長蔣萬安（中）呼籲立法院倒閣。（記者甘孟霖攝）

這對於國民黨籍的台北市長蔣萬安而言，更已深深感受到唇亡齒寒的危機感！於是在病急亂投醫之下，竟提出了「倒閣」的餿主意！

為什麼說「倒閣」是個「餿主意」呢？

因為，「倒閣」並非蔣萬安的獨創之見，事實上，早在公民團體提出「大罷免」運動鎖定若干仇恨值較高的國民黨立委時，國民黨智庫就有人提出過這個建議了。

但是，當時有一些自認根基穩固的資深國民黨立委，覺得事不關己，根本不願意淌這趟渾水。因為，就算立法院發動對行政院長不信任案，以致「倒閣」成功的話，根據憲法增修條文第3條第2項第3款，還賦予行政院長得同時呈請總統「解散立法院」的「回馬槍」。以致於全部的立法委員都得重新選舉。這不但勞神傷財，而且，是否能夠重新當選？還充滿了不確定因素！

更何況，根據憲法增修條文第3條第2項第3款規定：立法院對行政院長提出的「不信任案」「如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職。」換言之，國民黨起碼要掌握全部立委113席過半的57票，才有可能「倒閣」成功。

但是，問題就卡在國民黨在立法院只有52席，距離過半數的57席還差了5席。就算2席無黨籍立委都支持國民黨，那也還差了3票。顯然，如果民眾黨不肯釋出3票來支持國民黨對行政院長不信任案，那麼「倒閣」就會如同「空中樓閣」般的不現實了。

事實上，別看民眾黨主席黃國昌經常在立法院「大小聲」，一副盛氣凌人的模樣，但為甚麼他從來絕口不提「倒閣」呢？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）民眾黨主席黃國昌。（資料照）

理由很簡單，支持度目前僅剩下十幾趴的民眾黨，如果解散立法院再改選的話，可能連一半的席次都保不住了！黃國昌哪捨得冒這麼大的風險，去跟國民黨玩「倒閣」的危險遊戲呢？

其實，就算國民黨立委本身，也各有各的「小算盤」，更何況，蔣萬安算「哪根蔥」啊？國民黨立委幹嘛要聽他的建議呢？

事實上，按照目前國民黨台北市立委，幾乎每個人都進入了大罷免的危險名單。一向被視為藍營天龍國的台北市，如今竟然成為「大罷免」的重災區。蔣萬安在這個節骨眼上提出「倒閣」的餿主意，表面上是給台北市奄奄一息的國民黨籍立委一線生機，其實，更是為他明年的連任之路掃除「地雷」。

因為以目前公民「大罷免」運動在台北市的長紅氣勢，選舉行家們都已經可以聽到2026蔣萬安連任之路上的「喪鐘」了！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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