名家分享~黃重諺》馬關條約130年／不想再被「外人」決定台灣命運

台灣，就是台灣人的台灣，世界的台灣，台灣人不欠誰，歷史的過去我們不計前嫌，但關於未來，也沒有台灣人以外的誰有權替我們決定什麼。

◎ 黃重諺

我的曾祖母，姓楊，單名一個孽字。

這麼多年來，每趟回到台南老家掃墓，家裡長輩總會把曾祖父母的名字，一位名做黃盡，一位名做楊孽，有個從那一代家族惡緣滅盡，就此吉善臨門的好說法。

不過，這法喜充滿的敘事背後，還有另外一段讓人感到哀傷的故事。

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單名一個字「孽」的曾祖母，一輩子沒見過自己的爸爸。

那一年就在她快出生前的沒有多久，她的父親（我的高祖父）就過世了，而來不及看到女兒出世，就快當爸爸的高祖父，並非因為病故，而是死於那個時代。

故事是那年十月的某一天，住在現在佳里一帶的高祖父，跟著庄頭裡的男丁們，帶著長刀、火槍，那些所有可以被充作武器的，揪了團出發去抵抗不久前才從嘉義（應該是現在的嘉義布袋）上岸來「接收」台灣的日本軍團。

儘管面對的是一年前剛跌破世界眼鏡，打敗亞洲第一大國中國的日軍，高祖父和他這群「竹篙逗菜刀」的夥伴，還是在某些襲擾日軍推進的行動裡有些斬獲，不過可以想見的是，這也隨即遭到增援而來的日軍報復。

家族裡的老人家說，當時躲在路邊圳溝裡的高祖父，因此捱上了幾刀瘋狂搜找敵軍、戳向草叢裡的刺刀。搜查行動後，他忍著我們無法體會的痛，捂著被刺刀劃開的一身傷口回到家裡，留著最後一絲氣力，跟自己的太太，包括他沒來得及見面的女兒告別後斷氣。

高祖母出生前幾個月，李鴻章下筆割台

然而，這一切都還沒能在高祖父的離開後結束，據說是幾次對日軍的襲擾中，有高階甚至有貴族身份的軍官因此陣亡，讓日本軍團展開了大規模的報復行動（時間約莫是當年農曆的九月初三，西元曆的10月20日），挺著肚子的高祖母，沒能好好給丈夫處理後事，就連夜和左鄰右舍一起出逃，躲在甘蔗田裡。

這段故事，後來成為文獻上的「蕭壟戰役」，有一說是因為戰役死傷慘重，又「蕭壟」有「消人」（人都消失了）的諧音，後來就改成了現在的地名「佳里」。（其實地名蕭壟是因為平埔族「蕭壟社」而來）。

不久，高祖母產下一輩子都沒機會見到爸爸的女兒，止不住的淚水裡，女兒的名字取單名一個字「孽」，那一年是公元1895年。

130年前的4月17日清廷與日本簽訂《馬關條約》，把台灣送給日本當殖民地。（取自貼文）

綜合著各種人生悲傷腳本的楊孽，其實就在她出生前的幾個月，千里之外的日本下關，七十多歲的中國老人李鴻章，長袍馬褂帶著兒子李經方，抱著痰盂出現在叫做春帆樓的河豚餐廳，大筆一揮，把台灣送給了日本當殖民地，只因為戰爭敗給了對方。

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農曆年假，揪了太太和五歲的小女兒到下關去。

隔著玻璃端詳著那張談判桌，想著那當年一位與我們一點瓜葛沒有，帶著瓜皮帽，隨口都有痰的中國老人，對面坐著長州藩出身，跟著一群年輕人偷溜出國到英國唸書，最後帶著日本制定了第一部議會內閣制憲法的伊藤博文，斜對面是海援隊成員，跟過阪本龍馬，後來陪著伊藤博文一國一國的把不平等條約都給廢除的陸奧宗光。

當年李鴻章就在這裡決定了台灣上萬千家庭的命和運。（取自貼文）

現場，李鴻章這個中國老人，在他們面前決定了這他一輩子沒來過的小島上萬千家庭的命和運。

《馬關條約》簽訂在距離今天有130年的1895年4月17日。

在下關的那一天，我第一次感受到這歷史與自己的緊密連帶，一秒鐘想起了就在那只條約簽訂後的幾個月後，高祖父陣亡，楊孽成為沒有爸爸的孤兒。

反清復明 南進基地 反共復國……台灣受夠了

高祖父陣亡的那時，幾位小時候課本上描述的好像會發出光芒的「志士」，從人在台北的唐景崧，台南的劉永福，後來有大學以他為名的等等，早帶著家丁細軟逃逸無蹤。胡適的父親，在台東任官的胡鐵花，也在李經方和日方完成「交割」後的不久回到中國。

當年喊著反共復國的國民黨，現在不僅親共，更毀憲亂政，意圖賣台。（資料照）

130年後的今天，台灣和日本，都成為了百分之百的民主國家，歷次社會調查，都把彼此視為最友好的國家。而當年把台灣割出去的中國，現在則是每天軍機、軍艦蒼蠅一樣的圍繞著我們，嚷著台灣是中國不可分割的一部分。

身為黃盡、楊孽的曾孫、我女兒的爸爸、台灣人的子弟，看著這塊土地一下子要幫人家反清復明，一下子又得當大東亞共榮的南進基地，幾十年後被要求一起反共復國，現在同一群人則是老想帶著這國來反攻我們，沒完沒了！真是夠了！

台灣是台灣人的台灣，不是誰的

台灣，就是台灣人的台灣，世界的台灣，台灣人不欠誰，歷史的過去我們不計前嫌，但關於未來，也沒有台灣人以外的誰有權替我們決定什麼。

說到這，我想我們這一輩的台灣人都該要一起努力的，就是不讓這一百三十年前，幾個抱著痰盂的中國老頭，在異國海鮮攤決定我們命運的鳥事再次給發生。

記下這些在馬關條約130年的4月17日

（寫給沒見過面的曾祖母和她那個時代）

#馬關條約130年

#異國海鮮餐廳上被賣掉的那段故事

#台灣是台灣人的台灣

（作者為國安會諮詢委員）

本文經授權轉載自黃重諺臉書

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