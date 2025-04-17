名家分享~許政維》朱立倫把人帶去北檢 沒說這裡禁止陳抗！

當這些熱心的國民黨支持者響應號召、成群結隊走向北檢，他們是否知道，自己只是再一次被推上前線，淪為政客的擋箭牌？

◎ 許政維

朱立倫試圖把人帶去北檢，卻沒告訴他們：這裡是集會遊行法明文禁止的陳抗禁制區。

集會遊行法規定，這裡是集會遊行法明文禁止的陳抗禁制區。（取自貼文）

在國民黨威權時代，多少無辜的人曾在警棍與鎮暴部隊的重圍下，被打得遍體鱗傷？當年街頭的血、白色恐怖的陰影，不過數十年光景。連323行政院前鎮暴現場的血跡都還沒擦乾。

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現在，當這些熱心的國民黨支持者響應號召、成群結隊走向北檢，他們是否知道，自己只是再一次被推上前線，淪為政客的擋箭牌？

這場行動，不是公民自發的正義聲援，而是國民黨試圖用人海去模糊焦點、拖延時間，甚至向司法體系施壓。他們被召喚而來，卻沒被提醒：

一旦警方依法舉牌，甚至強制驅離，受傷、吃上官司的，永遠是站在現場的這些「群眾」，而不是在台上喊話、在鏡頭前表情凝重的政治人物。

台北市長蔣萬安到北檢外抗議，批評司法如今成執政者打壓異己工具，呼籲立院倒閣。（記者塗建榮攝）

與其將這些忠心耿耿的國民黨支持者當作消耗品，當作一次性的廁紙，國民黨更應該在這次涉及死人連署的組織犯罪醜聞中，學會面對。

面對司法審判，面對社會的公義，面對自己早已千瘡百孔的良心。

真正的勇氣，不是集結人潮逃避指控，而是誠實回應社會的追問。

這不是為黨辯護的時刻，這是為民主還債的時刻。

（作者為台北市民）

本文經授權轉載自許政維臉書





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