名家分享～聚珍臺灣》史上最有文化感的罷免廣告來了！

今天(0417)刊登在花蓮《更生日報》的聲援罷免廣告，不只宣傳了罷免資訊，更以陳澄波曾經消失近一個世紀的〈東台灣臨海道路〉為主題，可以說是最有文化感的罷免廣告！

◎ 聚珍臺灣

你是否也為過去一年來立法院強行通過的違憲、擴權法案憂心忡忡呢？

有利特定族群的修法，無理的凍刪預算，是否正在影響臺灣人的資源和未來？

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為了讓立法院回歸常軌，這幾個月來，各地的公民團體都在為了罷免不適任立委努力著，而花蓮更是遭遇重重阻礙仍勇往直前的一區

陳澄波曾經消失近一個世紀的〈東台灣臨海道路〉為主題，可以說是最有文化感的罷免廣告！（取自貼文）

今天（0417）刊登在花蓮《更生日報》的聲援罷免廣告，不只宣傳了罷免資訊，更以陳澄波曾經消失近一個世紀的〈東台灣臨海道路〉為主題，可以說是最有文化感的罷免廣告！

1930年，陳澄波在東海岸達奇里溪（今立霧溪）寫生，以熱情畫筆留下屬於這塊土地的美景

而現在，我們也還有機會透過紙筆自救，守護我們安身立命的臺灣

#最後衝刺就欠你一票

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