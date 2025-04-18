林修民 半導體看天下》歡迎大家參觀2025大阪萬博台灣館

政治是實力為原則，如果對Tech World為名這種進步不甘心，希望有一天台灣人能以Taiwan為名在國際上行走，那我們更應該走出大門，多多跟國際友人交流，歡迎大家來參觀2025的萬國博覽會-特別是我們自己的台灣館。

◎ 林修民

2025 大阪萬博會在4月13日正式開幕。自從台灣退出聯合國後，今年是第一次用「自主」方式重返萬博會（用自主的詞彙將會在下文解釋），我們的館名是Tech World。歡迎大家蒞臨參觀。

台灣館的外型



台灣館的外型。（作者提供）

台灣館的外型設計成山脈的形狀，在不同的環境光線下，就猶山脈一樣會反射成不同的顏色，同時細部也非常有設計館，十分符合台灣做為科技島的外型。

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進門後內部的台灣模型。（作者提供）

台灣館主題為「連結世界，共創未來美好生活」

今年台灣的主題為連結世界，共創未來美好生活。其中有生命、自然與未來三個重要的主題劇場，分別展現了台灣獨特的自然生態，彰顯了生命的豐富，以及台灣在未來世界會扮演的腳色。

上述所有的內容，通通結合了台灣產業的生態系，包含最常見台灣在世界名列前茅的產業，例如蘭花、工具機、資通訊以及半導體業，行銷台灣時也同時行銷了台灣的產業。

第一個劇場主題 – 生命

利用跨媒體互動展演，重現臺灣多元生態樣貌，其串接560台Chromebook（資通訊業提供），同步顯示畫面以單個或多個顯示器進行拼組，透過靈活的機械運動（工具業提供）形成花朵隨風擺動或魚群跳躍，讓科技產品搖身一變，如同花海般地律動。

第二個劇場主題 – 自然

使用360度環形螢幕，以及11台高畫質4K雷射投影機及弧形牆面投影，透過無縫與高對比的視覺效果，搭配屬於臺灣的氣味，為參觀者帶來更深刻的臨場感動

透明的Micro LED與真實的蘭花。（作者提供）

其中自然劇場最讓筆者驚艷的是上圖透過透明的Micro LED顯示蝴蝶但與真實的蘭花一起搭配。Micro LED被譽為下一代顯示技術的代表，台灣過去在面板發展雖然跌了一跤，但這個虛擬蝴蝶在實體的蘭花上翩翩起舞的風采或許能夠成為台灣在面板業上重新起舞的起點。

第三個劇場主題 – 未來

最後一個主題劇場就是介紹筆者最為熟悉的半導體晶片。劇場透過機器人向小女孩解釋晶片在現在與未來發展的重要性。

台灣的半導體整個產業（包含設計、製造到封裝）產值目前為世界第一。如今全球對台灣最為知名的產品也是半導體業。故呈現半導體對未來人類的重要性也就是向世人說明台灣的重要性。

這個主題淺顯易懂，或許台灣自己人身處半導體的世界中心覺得太過簡單，但萬博的目的是向所有的年齡層，以及各個國家的人介紹半導體晶片的重要性，如果介紹得太過深入，例如穿無塵衣介紹半導體製造工廠或是解釋晶片電路的設計過程都太過艱深，不一定對整體宣傳的效果有幫助。

為何這是退出聯合國後第一次自主返回萬博?

台灣在這次萬博的設館是由外貿協會成立的公司在此設立。整個場館如果以這次最著名的圓形地標 – 大屋根作為說明的話，圓圈內部是以聯合國會員的各國館，圓圈外就是以企業會員的參展地區，所以Tech World是跟NTT Dodomo, Panasonic一樣位於圓圈外。

由上可知，萬博基本上就是一個以聯合國馬首是瞻的組織，如大家所知、這種組織受到中國的壓力，十分排斥不管是你叫台灣或是叫中華民國都不行。

在上次1970年大阪世博時（尚未退出聯合國），台灣在國際上還以中國代表自居，故以中華民國在大阪萬博設館，但隨後由於聯合國2758號決議驅逐蔣介石代表，由中共取得中國代表權後，台灣跟著倒楣無法參與萬博。

2010的上海世博，雖然當時的馬英九政府極力宣傳台灣重返萬博，但事實上那是作為中國的地方館（中國台灣）與類似安徽、廣東一樣的位置，不只沒有國家性，因為其作為中國台灣的一部分。甚至連主體性也稱不上。

TW 比TPE好，Tech World 也比Chinese Taipei好

而這次選擇以TW縮寫參展大阪第二次舉辦的萬博。TW的縮寫絕對比TPE這種地方性縮寫還要容易彰顯台灣在國際上的地位。 而Tech World這中性名稱也比Chinese Taipei這種我們自己承認與中國香港，中國澳門一樣貶低我國國際地位的用詞更為妥當。

如前言、這次萬博的主辦單位是以聯合國為圭臬的國際展覽局，日本只是承辦方，主要規則都是以主辦單位為準，日方跟台灣的默契已經改變了過去台灣錯誤的中國台北（Chinese Taipei）自我矮化的行為，在此非常感謝日本對台灣的善意。

結語、如果不甘被欺負，就要踴躍去參與

政治是實力為原則，如果對Tech World為名這種進步不甘心，希望有一天台灣人能以Taiwan為名在國際上行走，那我們更應該走出大門，多多跟國際友人交流，歡迎大家來參觀2025的萬國博覽會-特別是我們自己的台灣館。

（作者為科技專欄作家）

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