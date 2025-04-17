名家分享~賴寇蒂》不只是偽造文書而已 給國民黨青年們的提醒

你們要想想，這個「不過就是偽造文書」，可能換來什麼代價？ 罷免連署屬選舉公文書，依法可適用第211條。即便緩刑、罰金處理，犯罪紀錄仍在警政系統中保存，成為背景調查的永久陰影。

◎ 賴寇蒂

賴士葆說抄名冊偽造罷免書，不過就是偽造文書而已。

但你們要想想，這個「不過就是偽造文書」，可能換來什麼代價？

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賴士葆說抄名冊偽造罷免書，不過就是偽造文書而已。（取自貼文）

你們家境不錯、學歷不低、未來還有機會留學、進國際公司、考公職、走專業職涯。你們的履歷上原本寫著前途，但現在，多了一行——「偽造文書」。

我幫你們整理了一下法律與制度的現實：

一、偽造文書罪是重罪，留案底，不能輕描淡寫。

《刑法第210條》：偽造私文書，處5年以下徒刑。

《第211條》：偽造公文書，處1年以上7年以下徒刑。

《第216條》：行使偽造文書者，與偽造人同罪。

罷免連署屬選舉公文書，依法可適用第211條。即便緩刑、罰金處理，犯罪紀錄仍在警政系統中保存，成為背景調查的永久陰影。

二、公職、專業執照、國際公司，都會因這個「不過就是偽造文書」讓你止步。

▪️ 公務人員考試

《公務人員考試法》第12條：有褫奪公權、刑宣未滿者不得報考。即使判緩刑，在緩刑期間不能報考，期滿後若有紀錄，仍可能在面試、品德審查中被淘汰。

特種公職（司法官、警察）：根據《法官法》《警察人員條例》，幾乎終身禁入。

▪️ 會計師、律師等專業職業

台灣會計師、律師皆有「品德審查」門檻，偽造文書屬誠信缺失行為，可能無法註冊、或遭業界拒聘。

美國、英國、澳洲等地律師、會計師考試皆需通過道德審查，有偽造記錄者幾乎等於永久拒絕入行。

也就是說四大會計師事務所——普華永道PricewaterhouseCoopers, PwC德勤Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte、安永Ernst & Young, EY、畢馬威KPMG International, KPMG 的全球事務所，都將與你永遠Say Goodbye！

▪️ 金融、教育、醫療等其他行業

金融機構：金管會要求無前科，跨國銀行（如高盛、摩根士丹利）對誠信犯罪「零容忍」。

教育界：教師證須通過品德審查，犯罪紀錄可直接取消教師資格。

醫療體系：醫師、藥師執照申請亦列明不得有重大犯罪紀錄。

三、國際職場最在乎的，不是你學歷多高，而是你有沒有「誠信破產」。

我以前在跨國公司工作，幾乎所有入職手冊第一頁寫的都是：Integrity（正直／廉正）。

這不是叫你「工作要誠實」，而是：

「我們原則上信任你提供的資料，但一旦發現你說謊、掩蓋或造假，無論你表現多好，你都會被請走。」

這是世界級企業的標準。而「偽造文書」，正是對誠信制度的最直接破壞。

「罷吳四騎士」罷免吳思瑤召集人賴苡任（左起）、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟、前國民黨青工會總會長滿志剛及國民黨青年部前主任陳冠安等人，日前依偽造文書等罪嫌諭令交保。（資料照）

國民黨青年軍們，你們不只是個人選擇，更代表你們整個世代的價值。你們不是不懂法律，不是不知道後果。但你們可能低估了一件事——這一筆「不過就是偽造文書」，會讓你們的未來，在許多重要的門口被擋在外面。

我不是要嘲笑你們，我其實慶幸自己沒在你們的年紀遇到這樣的政治結構與集體盲點。否則，以我出身藍營家庭的背景，我可能也會像你們一樣——以為站上街頭就是勇敢，卻沒意識到那條界線叫做法治。

四 、最後我想提醒國民黨青年軍的父母：

我想我們的年齡都差不多，應該都是民國60幾年生的人，今天的國民黨，已經不是你們記憶中的國民黨。

如果你們的看法不願隨時間更新，那麼你們的下一代，終究也會跟著失去方向。

我們是台灣最幸運的世代，不用付出代價，就可以得到解嚴的民主紅利，也不像我們父母那一代還要經過戰爭。

我們「沒有付出任何的代價」，就可以得到台灣今天的民主和繁榮。

罷免民進黨立委李坤城的領銜人、國民黨員宋建樑15日晚間戴上象徵納粹「卐」字臂章赴新北檢應訊。（資料照）

但是如果台灣的是非能夠這樣被扭曲，我們對於「敵我的意識」那麼不能夠面對的話：隨著世局的變化，即將要付出代價的可能不是別人，而是自己孩子的未來。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書











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