李忠憲的思考》從納粹 cosplay 到武統宣傳：這不是言論自由，是自廢武功

在台灣，竟有人可以公開穿著納粹制服、佩戴納粹臂章，模仿希特勒行納粹禮；也有人能夠堂而皇之宣稱「中國可以武力統一台灣」。這一切，在某些人口中，叫做「言論自由」。但——言論自由不是暴力自由。

◎ 李忠憲

台灣自由到敵人都能教你怎麼被消滅：這不是言論自由，是自廢武功

從納粹 cosplay 到武統宣傳，為何台灣該學學德國的《刑法》第130條？

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在台灣，竟有人可以公開穿著納粹制服、佩戴納粹臂章，模仿希特勒行納粹禮；也有人能夠堂而皇之宣稱「中國可以武力統一台灣」。這一切，在某些人口中，叫做「言論自由」。但——言論自由不是暴力自由。

在台灣，竟有人可以公開穿著納粹制服、佩戴納粹臂章，模仿希特勒行納粹禮。（資料照）

一、語言的假中立，其實是威脅

言論自由是民主社會的核心價值，但當它被用作貶抑與操控的工具，便是對自由本身的摧毀。美國雖以第一修正案廣泛保障言論自由，仍對誹謗與煽動暴力有所限制。而德國更進一步，將「侮辱、貶抑他人並損害其尊嚴」的言論，納入《刑法》第130條「煽動民族仇恨罪」中加以懲罰。

這種界線劃得很清楚：攻擊人性與社會基本價值的言論，不能用自由之名豁免。

二、當自由變武器：極權如何利用民主漏洞

主張中國可以武力統一台灣，表面是一種政治觀點，實則是語言中的隱性暴力。根據語言哲學的「隱含語意」（impliziter Gehalt），這類言論不只陳述「中國會統一台灣」，而是預設「台灣沒有主權」、「人民不值得選擇未來」，這與說「連德國人都能讀書」本質上無異——看似中立，實則貶抑。

這些話語還往往透過「狗哨語言」進行包裝，不直接說「你們該被消滅」，卻持續暗示「這是你們無法逃避的命運」。

這不是真正的理性討論，而是極權話語輸入民主制度的捷徑。當媒體平台、政論節目、社群帳號持續灌輸「統一是自然趨勢」、「武力統一合理合法」時，真正反對的聲音卻難以取得相同能見度，演算法與假訊息的助攻更讓平衡崩解。

三、德國怎麼做？我們該學的不是寬容，而是邊界

德國《基本法》第五條雖保障言論自由，但明確透過《刑法》第130條與第86a條禁止以下行為：

• 否認納粹大屠殺

• 散播對特定族群的仇恨與侮辱

• 公開使用納粹符號或舉行新納粹集會

例如 2005 年，德國法院禁止新納粹團體舉行魯道夫·赫斯紀念活動，認定該行為將傷害受害者尊嚴並破壞社會秩序。

反觀台灣，一個人可以穿納粹制服走進政府機關，只要聲稱是「cosplay」，警方甚至不會攔。有人可以主張「武統台灣」，還能被邀上政論節目解釋：「這是一種『統一思考』，大家要多元包容嘛～」

也有人能夠堂而皇之宣稱「中國可以武力統一台灣」。圖為已離境的中配亞亞。（取自抖音）

這不是多元，而是失控。

四、不是壓制，是保護：對抗語言暴力的法律底線

我們常被教導：對抗惡劣言論的方式是更多言論。但在資訊科技革命之後，權力與媒體結構極不對等的現實中，這理想早已破產。當極權語言能自由蔓延、民主語言卻被邊緣化，單靠反駁並不足夠。

我們應比照德國經驗，透過立法明確禁止下列言論進入公共論壇：

• 鼓吹敵國（如中國）對台動武

• 否認台灣主權、抹煞民主制度

• 散布激化族群、危害安全的假訊息與語言操弄

這不是限制言論，而是防衛社會。我們不是要壓制異議，而是要劃清自由與毀滅之間的界線。

五、醒醒吧，這不是言論自由，而是極權滲透的演練場

台灣不是太自由，而是太不懂自由的底線。我們把德國血淚換來的歷史教訓當笑話，把極權的話術當觀點，最終的下場，絕非更民主，而是一步步自我侵蝕。

自由，不該是讓敵人上台教你怎麼被消滅的麥克風。那不是包容，是自廢武功，是國家級的斯德哥爾摩症候群。

正如 Hannah Arendt 所說：「當言論的自由變成毀滅自由的工具，自由便已喪失。」

如果我們無法分辨什麼是「言論自由」，什麼是「以自由之名的威脅」，那麼我們遲早會在掌聲中失去說話的權利。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書





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