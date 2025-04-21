自由開講》政治就在你的帳單裡——不參與政治，不是中立，而是放棄急救

◎ 劉哲廷

在這個世界上，有兩種人最讓人頭痛：一種是滿口政治熱血、動不動就想改變世界；另一種則是完全不碰政治，說自己是「中立的理性人」。前者至少還會參加選舉，後者則像在公民責任的自助餐裡只挑甜點，遇到罷免案就說：「喔，我不想參與爭議，我很和平。」

我們今天要說的，正是這些和平使者。

他們相信，只要關掉新聞、刪掉政治帳號、把群組裡的長輩圖封鎖，就可以像打開飛航模式一樣，暫時從世界消失。他們以為政治是一場八點檔，只要不打開電視就不會被捲進劇情，殊不知——編劇早就把他們寫進去當背景人物了。

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民主是：你不參與，就會有別人幫你決定，而你只能接受。（資料照）

「中立」是一種錯覺，就像你以為你會用Excel一樣

很多人說自己「中立」，其實只是「不想麻煩」的另一種說法。就像說「我不選邊站」，但其實你早就選了——站在旁邊，看著大家打架。然後還會發表評論：「你們好幼稚喔」，然後自己默默打開Netflix，繼續當個現代文明的逃兵。

問題是，民主不是你媽，不會替你打掃房間。你不參與，就會有別人幫你決定：水價、電價、薪資、教育、婚姻、健保，甚至連你的晚年要住哪種養老院，都有他們一份決定權。而你，只剩一句話：「啊怎麼會變這樣？」

拒絕思考，是社會的共同廢寢

歷史上，沒有一個獨裁政權是靠智商統治的。他們靠的是什麼？靠一堆「我只是跟著做而已」的人。靠那些「不要太政治啦，我只想過生活」的人。靠那些「我不懂，也不想懂」的人。

如果社會是一台飛機，政治就是駕駛系統。你不可能說「我今天不想飛，讓它自動就好」——你可以不理方向盤，但別忘了你坐在裡面啊！

二階罷免連署不會讓你變瘦，但它真的很重要

在罷免這種事情上，你不表態，其實就是一種表態。你不出來，就讓別人幫你出決定；你不連署，就是把發言權讓給了那群吃螺絲粉都能寫十篇中國好棒棒的貼文的人。

這世界已經夠多憤怒的鍵盤，少的是願意動腳出門、動腦去判斷的人。你不用變成政治狂熱份子，也不需要把立場刺在胸口，但你至少得願意站出來、說一句：「這件事，我有想法。」

政治與我們的生活息息相關，在台灣民主面臨存亡危機時刻，請挺身連署罷免藍委，決定台灣的未來。（資料照）

你以為你沒在玩，其實你早就在遊戲裡

民主不是免洗筷，用完即丟；它更像是一鍋火鍋——你不加料，它就只剩湯底；你不顧火候，它就會焦底。不參與政治，就像坐在火鍋旁邊說：「我不想動筷，這鍋一定會自己煮好啦。」不只愚蠢，而且餓肚子的是你自己。

所以，下次再有人說「我不想談政治，我要過自己的生活」，你可以笑著回他一句：「政治就在你生活裡，就在你的帳單裡。」

（作者為詩人，自由工作者）

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