自由開講》心理健康遠大於等於「補助心理諮商」

◎ 楊啟正



從去年開始的15-45歲青壯族群心理諮商補助方案推動，以及賴清德總統多次宣示未來投注50多億元經費在全民心理健康的強化，清楚顯示現今國家對於心理健康議題的重視，可說是過去多年來的最高，值得肯定！然而可惜之處在於，當以「補助心理諮商」成為政策主軸後，有可能會簡化了心理健康在政策規劃與執行時的複雜性。

衛福部去年開始推動「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，顯示國家對於心理健康議題的重視。（資料照）

首先，類似於15-45歲心理諮商補助方案的推動，確實是非常棒的政策！然而，此政策的重點並非僅是「補助」民眾可以去做心理諮商，而是大大提高了心理健康的親近性與普及性！如果依此脈絡來看，接續的政策應該是趁此機會讓無論是否需要心理諮商的民眾，皆可以知道「心理健康的重要性」，好好的來「倡議民眾對於心理健康的理解與接納」。這恰巧不也正是賴總統所謂的「全民心理健康韌性計畫」的其中一環嗎？

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然而現在的重點似乎比較像是「既然有了15-45歲的心理諮商補助，那只要有需求的單位就可提出這樣的補助，才可以顯示出對於心理健康的重視。」這樣的做法就變成不管是什麼年齡層、什麼角色或職業，只要看似需要就可以用這樣的方式來推出「補助」的政策。但真正需要反思的是，這樣就是推動或強化心理健康的韌性了嗎？

除了提供45歲以下壯年人士心理諮商補助，政府也應有相關配套，喚起民眾對心理健康的理解與重視。（圖取自shutterstock）

筆者認為「心理健康的落實是絕對遠遠大於等於補助心理諮商」的！有鑑於此，一方面珍惜現今政府各單位逐漸重視心理健康的議題；但另一方面，也誠懇地呼籲當推動這樣的方案時，千萬也要記得：（1）心理健康已該跳出「先求有，再求好」的概念。需要的是更完整的配套與規劃，讓好的補助政策可以永續執行。（2）要謹慎考慮補助對象的需求，尤其很多人並非不想接受或使用心理諮商，而是現實情況很難允許他們有機會可以得到幫助。因此，有可能真正有需求的人無法得到，反而會變成提供很多資源卻不見得能被使用。（3）當有任何補助方案喚起民眾對於心理健康的重視時，請也同時再次強調「心理健康是基本人權」的概念，是每個人都可以擁用的一部分。你與我皆可在心理安適、健康的狀態下好好生活。如此一來，即使是補助方案也可妥善地落實在民眾的心理健康之上！

（作者為國立政治大學心理學系教授）

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