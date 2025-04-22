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自由開講》從華為晶片風波看傅崐萁護中立場

2025/04/22 09:30

◎ 郭索

近日外媒披露，美方在華為設備中發現疑似台積電高階晶片，引發國際關注。雖尚無明確證據顯示為台積電直接供貨，但這樣的情況很可能是其他國家或第三方轉手流入中國，使得華為等中企得以變相取得西方科技資源。這不僅明顯違反國際對中國高科技禁令的精神，更形同對中國科技發展輸血，對民主國家產業鏈造成潛在威脅。也正因此，台積電早在數年前即積極展開全球布局，尤其選擇在美國、日本等民主盟邦設廠，目的就是為了鞏固供應鏈安全，避免受中國滲透與政治風險波及

台積電的選址與布局不只是企業策略，更攸關國家安全與地緣政治格局。（資料照）台積電的選址與布局不只是企業策略，更攸關國家安全與地緣政治格局。（資料照）

作為全球最關鍵的晶圓製造企業，台積電的選址與布局不只是企業策略，更攸關國家安全與地緣政治格局。台積電赴美設廠，不僅順應全球供應鏈「去中化」趨勢，更是台美科技合作的象徵與成果。在中美關稅戰與科技戰愈演愈烈之際，台積電選擇與民主同盟國深化合作，實質上也是替我國政府爭取國際支持與信任的重要舉措。更值得一提的是，為促進台美貿易協定與晶片合作框架，台積電不僅配合外交節奏，甚至在投資規模與時程上不斷加碼，體現企業對國家整體利益的高度配合與責任感。

然而，就在國際緊盯中國高科技崛起、關注民主供應鏈穩固的關鍵時刻，國內卻出現令人錯愕的雜音。國民黨立法院黨團總召傅崐萁竟公開表示，未來如台積電、聯電等企業欲赴美設廠，必須先行向立法院報告。此舉不僅違反憲政原則，更混淆政府監督與干預民間企業的界線。立法院固有監督政府之責，但並無權力要求民間公司對其商業決策報告、請示，更遑論以政治力介入企業國際佈局。這樣的主張，不僅暴露出對產業運作的無知，也可能成為限制企業競爭力與技術自主的絆腳石。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁要求，未來如台積電、聯電等企業欲赴美設廠，必須先行向立法院報告。（資料照）國民黨立法院黨團總召傅崐萁要求，未來如台積電、聯電等企業欲赴美設廠，必須先行向立法院報告。（資料照）

更令人擔憂的是，在傅崐萁拋出這種不符民主市場經濟原則的說法背後，究竟是單純出於對產業遷移的焦慮，還是另有所圖？若否定赴美設廠之必要與正當性，難不成是在為中國「開後門」鋪路？台灣企業若不能與民主陣營同步，難道要轉而回頭赴陸設廠？這樣的方向不僅與全球趨勢背道而馳，更可能將我國關鍵技術資產暴露於中共的監控與掌控之下，嚴重危害我國的科技自主與國家安全。

今日的台積電，不僅是一家企業，更是台灣的戰略資產，是民主對抗極權的科技堡壘。在中共持續加大對台滲透、在國際上挖角並滲透供應鏈之際，國內政治人物更應清楚認知地緣政治的現實，不能再以過時或短視的眼光審視企業發展，更不可將企業視為政治操作的工具。台灣唯有站穩民主自由陣營，攜手盟邦，在全球科技戰中擁有堅實立足點，方能確保國家長遠利益與產業永續發展。

因此，台積電赴美設廠，不是問題，而是答案；是台灣向國際展現價值、信任與責任的具體行動。反倒是政客以不合憲制的手段欲干預企業決策，才是真正危及我國民主體制與產業競爭力的危險之舉。面對紅色滲透與極權擴張，台灣社會不該沉默，更不該誤判，民主的根基，應由全民共同守護，而非任由政治操作踐踏。

（作者為自由業）

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