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自由開講》非美國公民 如何罷免川普總統？

2025/04/20 09:50

◎ 李欣芬

陳昭姿是民眾黨的不分區立委，先前曾說過：「柯文哲是示現菩薩、聖母瑪利亞是代理孕母」等無稽的言論；也曾對小草們說她打電話給賴清德，遭到否認；如今面對美國總統川普課徵對等關稅，竟也學國民黨立委羅智強建議「罷免川普」。於此，不禁想問陳昭姿與羅智強兩位立委：「你們是美國公民嗎？」否則如何罷免，既沒知識也沒常識

民眾黨不分區立委陳昭姿。（資料照）民眾黨不分區立委陳昭姿。（資料照）

同為女性，不禁為陳昭姿感到悲哀，因為她前後所支持的兩位政治人物——陳水扁與柯文哲，都涉及了貪瀆而鋃鐺入獄，是她識人不明嗎？還是利益所趨（支持了就有不分區立委可當），不得而知。

羅智強是北市大安區所選出的立委，雖是深藍選區，但卻是被罷免的藍委中二階首位達到法定門檻者，接下來就等三階的投票了；至於陳昭姿，雖是無法罷免的不分區立委，但是只要罷免藍委成功，民眾黨的八席不分區，在國會就沒有作用，無法說幹話，無法跟著興風作浪了！

國民黨立委羅智強。（資料照）國民黨立委羅智強。（資料照）

國民黨就是共產黨，民眾黨就是共青團，罷免不適任的立委，淘汰中共在國會的協力者，台灣才能上軌道，才有安寧之日！

（作者為台灣教授協會會員）

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