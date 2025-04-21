自由開講》全球貿易動盪下台灣因應之道：川普關稅衝擊的啟示

◎ 陳琪

美國近日爆發一波因中美貿易緊張升溫而引發的囤貨搶購潮，不僅量販店貨架被掃空，甚至傳出中國製的電視也被一掃而空。這波恐慌購買背後的主因，是川普政府再度調高對中國商品加徵的關稅，從鋼鐵、汽車到消費性電子產品無一倖免。這樣的政策不只衝擊中國出口，也讓美國國內消費成本大幅提高，終端消費者成了最大輸家。

美國總統川普向全球發動「關稅大戰」，引發美國當地民眾開始瘋狂囤貨。示意圖。（美聯社）

更嚴重的是，這一連串的貿易行動已經回力鏢般地打擊美國自家企業，最新消息指出，美國某汽車大廠因為原物料成本飆漲與市場需求下滑，被迫裁員900人並關閉兩座工廠。此情此景，也點燃了美國國內對川普貿易政策的不滿，反川普的示威抗議浪潮席捲多州。

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面對這場可能擴散的全球貿易戰，台灣絕不能置身事外。作為出口導向的經濟體，台灣的產業鏈與全球供應鏈密不可分。特別是台灣對中、對美兩大市場皆高度依賴，任何一方出現劇烈政策變動，都可能對台灣製造業產生連鎖效應。因此，當全球供應鏈出現波動、關稅壁壘升高、甚至市場需求大幅萎縮時，台灣必須儘速啟動「去風險化」與「市場多元化」的雙軌策略。一方面，加速拓展東南亞、印度與歐洲市場，降低對中美依賴；另一方面，也應鼓勵本地企業導入更具韌性的供應鏈設計，如提升在地化製造、分散採購來源，以增強對外部衝擊的抵抗力。

此外，台灣也需正視一個現實：當美國進一步推動「製造業回流」與「供應鏈在地化」政策，許多過去依賴出口的台廠可能將面臨新一波轉型壓力。對此，政府應及早布局，鼓勵企業升級智慧製造與數位轉型，協助傳統產業導入AI與自動化系統，提升產業附加價值與競爭力。尤其在資通訊、電子零組件等台灣強項領域，應透過政策誘因吸引更多外商投資與技術合作，讓台灣成為全球供應鏈中的關鍵節點。

與此同時，內需市場也應同步升級。川普關稅政策導致美國消費性產品價格飆升，讓許多民眾轉向其他來源地尋求替代品。這正是台灣企業的機會。政府可與業者攜手打造「台灣優質製造」的國際品牌形象，強化MIT商品在全球市場的能見度與信任度，尤其是在生活家電、醫療器材、綠能科技等具潛力的領域。

面對全球關稅戰，行政院長卓榮泰表示，台灣出口的產品，都是台灣國人努力的結晶，MIT絕對不能有MIC在裡面，要擦亮MIT的招牌、打擊冒牌，讓台灣在全球布局中更具競爭力。（資料照）

最後，台灣必須對國際局勢保持高度敏感度與前瞻性。川普政府的貿易政策雖具強烈民粹色彩，但其所揭示的供應鏈集中風險、國內產業失衡等結構問題，卻是全世界共同面對的課題。當其他國家也紛紛起而效尤，展開貿易保護、加強本國製造時，台灣如何維持自由貿易優勢與彈性供應能力，將成為生存關鍵。

從美國這場因關稅而起的民生與政治風暴中，我們應該看到一個更深層的訊號——全球經濟進入高不確定時代，而唯有提早因應、靈活調整，台灣才能在下一波貿易重組的浪潮中站穩腳步、乘勢而起。

（作者為台北市民）

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