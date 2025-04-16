名家分享~黃貞祥》當自由成為遮羞布：從納粹臂章到民主底線的淪喪

這起事件的荒謬，不只是行為本身，更在於它所觸碰的，是全人類最不可碰觸的紅線：納粹不是政治風格、不是歷史裝飾，而是犯下「反人類罪」的象徵。

◎ Gene Ng（黃貞祥）

這是一場讓人憤怒到顫抖的鬧劇，也是一面照出台灣政治病灶的鏡子。4月15日，新北地檢署對發起民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城罷免案的民間團體展開調查。與一般涉案人低調應訊、口罩遮面不同，發起罷免李坤城的提案人宋建樑卻高調現身，不僅未遮掩，還戴上紅色納粹「卐」字臂章、行納粹禮，當眾挑釁社會的文明底線，令在場媒體與社會大眾一片譁然，簡直令人五味雜陳、怒火中燒。

宋建樑戴著象徵納粹的「卐」字臂章赴新北地檢署應訊，還比出納粹軍禮。（資料照）

這起事件的荒謬，不只是行為本身，更在於它所觸碰的，是全人類最不可碰觸的紅線：納粹不是政治風格、不是歷史裝飾，而是犯下「反人類罪」的象徵。

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反人類罪不是裝飾，而是歷史的審判。我們不能對這樣的行為輕描淡寫，因為納粹犯下的是舉世公認的「反人類罪」——不是戰爭中偶發的殘酷，而是以國家機器、冷酷計畫、種族滅絕的形式，系統性屠殺六百萬猶太人與其他少數族群，並實施集中營活體實驗、思想審查、宗教迫害與徹底的極權統治。

這不是歷史八卦，不是二戰劇情，而是人類文明史上最深重的創傷。納粹標誌就是那道疤，是對人性最徹底的侮辱。今天竟有人在自由民主的台灣，佩戴這種象徵反人類暴政的臂章走進檢調機關，還試圖藉此吸引關注、製造聲量，這不是異議表達，而是公然褻瀆歷史正義，是在六百萬猶太人與無數受害者墳墓上跳舞。

納粹犯下的是舉世公認的「反人類罪」，是以國家機器、種族滅絕的形式，系統性屠殺六百萬猶太人與其他少數族群，並實施集中營活體實驗、思想審查、宗教迫害的極權統治。圖為納粹領袖希特勒。（美聯社）

對這段歷史的認知不該隨時間沖淡，更不應成為政客搏版面、吸引眼球的手段。若這種行徑在德國發生，必定已遭受全國上下的譴責與司法處置。根據《德國刑法》第86a條，凡是公開展示或散布納粹標誌者，最高可處三年有期徒刑或罰金。這不是言論打壓，而是文明社會的自我防衛。自由社會的邊界，畫得清清楚楚——因為他們學過痛，記得傷。

事件曝光後，國民黨急忙撇清，稱此為「個人行為」。但這一套甩鍋劇本，台灣人早已看膩。宋建樑是誰？是發起罷免的主責人，是黨內青年組織成員，是長期參與政治活動的人，不可能沒有政治聯繫、不可能沒人知情。

問題不在於他是否「代表國民黨」，而在於國民黨是否有能力，也有意願，約束自己陣營中極端與危險的聲音。政黨不是街坊鄰居的聯誼會，而是肩負社會責任、政治倫理與民主信任的機構。若對內部極端聲音視若無睹，那不只是管理失能，更是價值崩潰。

這些年來，國民黨對於內部出現的極端言行早已習慣「裝傻切割」，無論是親共、反同、仇台、甚至仇恨民主價值的發言，常常都是「個人意見」。但當一個政黨長期容忍、默許這些聲音發酵，就不再是個人問題，而是制度性失能與價值崩解的寫照。

宋建樑的行為不是偶發，而是國民黨近年極右化、統派化傾向的縮影。當你一再容納仇恨與極端，最後就會發現，那些你曾「睜一隻眼閉一隻眼」的邊緣人，已成為你政黨的核心象徵。他們的行為、言論與象徵，就像溫水煮青蛙一樣，慢慢把整個政黨帶往極端的深淵。

我們當然珍視台灣的言論自由，這是我們賴以自豪的民主成就。但自由不是沒有界線的放縱，更不能成為極權象徵的避風港。凡事皆有底線，自由也需要規範。

如果今天是有人穿著ISIS服飾現身法院，或有人在光復節高舉日本軍旗行納粹禮，社會會如何看待？我們能接受嗎？會容忍嗎？這些符號承載著歷史的血淚與文明的崩解，不是可以拿來惡搞、混搭或戲謔的文化資產。

面對仇恨符號、反人類罪象徵的再現，我們不該還在討論「這是不是表達自由的一部分」，而是應該像德國那樣果斷立法，禁止這些象徵進入公共領域。不是打壓，而是保護我們辛苦建立起來的民主體制與社會價值。

對極端的寬容，就是對文明的殘忍。對仇恨的妥協，就是對人性的背叛。

針對罷免領銜人宋建樑行納粹軍禮，國民黨主席朱立倫表示，國民黨是「反惡罷、反綠共、反獨裁、反民進黨暴政」，各種方式都是在「反諷民進黨」。（記者塗建榮攝）

令人不安的是，在台灣，這樣的行為竟能成為媒體話題、政治操作的工具，讓某些人用極端象徵快速累積知名度。這不只是社會病態的徵候，更是媒體與政治圈對底線的遺忘。當社會鼓勵「越誇張越有新聞」、「越極端越能出頭」，我們其實正在養出一群把民主當舞台、把仇恨當表演的投機份子。

我們必須正視：這不是一場偶發鬧劇，而是一場價值衝突——是民主與極權的對撞，是歷史記憶與政治短視的拉鋸。當歷史慘劇的教訓被當作表演素材、當媒體為了流量忽視倫理底線，那就是整個社會都在往錯誤的方向前進。

自由社會的韌性，不該體現在容忍仇恨與暴力象徵的存在，而該體現在勇敢畫出紅線、堅定守護底線的集體意志。文明不是自然長成的果實，而是無數先人用血淚澆灌而成的秩序，我們有責任延續它、守住它、傳承它。

最後，我們要說得再清楚不過——納粹犯的是反人類罪。

佩戴納粹臂章，就是向反人類罪致敬，就是對人性基本價值的背叛。我們不能也不該容忍這種行為出現在台灣社會，更不能接受政黨裝傻切割、讓極端勢力趁亂壯大。這不是政治花招，而是價值崩壞的前兆。

國民黨若選擇不與這些價值切割，就請準備承擔後果。一個連自己靈魂都不願守住的政黨，不配要求人民信任，也不可能承載未來。

我們必須記得：自由不是保護仇恨的工具，民主不是任由極權染指的空間。這塊土地是我們共同守護的家園，不容踐踏，更不容背叛。

文明的底線，現在就該堅守。未來的我們，會回望今日的抉擇，慶幸我們選擇了站在正義那一邊。

#黃無料說

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自 Gene Ng 臉書

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