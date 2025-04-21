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自由開講》長照福利不能「凍」 變紅立委須全「刪」

2025/04/21 09:30

◎ 薛廣澤

由百位影視工作者共同參與的「Taiwan Action」公民罷免影片計畫，由曾怒嗆國民黨立委陳玉珍而獲得「戰神」美名的金鐘獎最佳編劇陳世杰，與「台北電影獎」最佳攝影周以文合作攝製的37秒影片——「長照不能凍」，推出後獲得廣大的回響。

攝影師周以文（左）與陳世杰導演（右）拍攝「長照不能凍」影片，凸顯藍白立委濫砍預算的後果，疾呼罷免變「紅」的立委。（Taiwan Action提供）攝影師周以文（左）與陳世杰導演（右）拍攝「長照不能凍」影片，凸顯藍白立委濫砍預算的後果，疾呼罷免變「紅」的立委。（Taiwan Action提供）

陳世杰表示，在他編導的罷免短片中，從市井小民最有感的長照切入。因為他的父親兩年前辭世之前，家中也曾使用政府的長照服務，對於便民快速的申請過程留下深刻印象，並體會到長照對於真正有需求的家庭是多麼重要的福利措施。他以最輕快簡單的方式拍出長照福利在藍白立委濫砍預算下的後果，雖言簡意賅卻語重心長：「長照的福利不能凍，變紅的立委要全刪。

2021年聯合國首次出版《聯合國年齡主義問題全球報告》，報告中說「年齡主義」（ageism）是指因為年齡產生的歧視。全世界有一半的人存在對於老年人的年齡歧視。主筆者聯合國老年人權利獨立專家克勞蒂亞．馬勒（Claudia Mahler）女士說：「對抗年齡主義和消除年齡歧視是老年人充分享有人權的起點。如果老年人繼續被視為只是醫療長照的受益者，且因此對預算和資源造成壓力，老年人就不可能享有尊嚴及平等的權利。」她建議各國須加快制定政策、法律及具體措施，打擊一切形式的年齡主義及年齡歧視。

藍白立委濫砍預算的後果由全民承擔，人民若不去關心自己的權益，老了以後，光是被推著輪椅出去曬太陽，都會成為奢望。（圖擷取自YT/Taiwan Action「長照不能凍」影片）藍白立委濫砍預算的後果由全民承擔，人民若不去關心自己的權益，老了以後，光是被推著輪椅出去曬太陽，都會成為奢望。（圖擷取自YT/Taiwan Action「長照不能凍」影片）

隨著台灣邁入超高齡社會，每五人就有一人是老年人口，即使是青壯世代，也要面臨負擔家人照護壓力，以及自己也將老去的問題。陳世杰說：「『人會老』這件事情，是不分黨派和政治傾向的。你再不去關心自己的權益，到時候你自己就會落得無人照顧，不僅對還需要工作謀生的家人造成極大壓力，連在床榻上面大小便這些最基本的尊嚴都難求，光是被推著輪椅出去曬太陽，都會成為奢望。」旨哉斯言！我們由各國已有效利用資源與財務節制雙贏的改革經驗中瞭解，良好的老人長期照護政策，除了鼓勵家庭擔任媒介角色之外，政策上亦須利用混合經濟（資本主義及社會主義兼具）的方式，配合福利私有化，以減緩政府與家庭照護老人的經濟壓力。

隨著社會的變遷，人民會要求政府負起以前沒有負起的責任，讓一個人即使沒有家族或社會關係的支持，還是能一個人活下去。明乎此，罷免那些無視民意、癱瘓國家的立委，不僅是人民的權利，更是守護台灣的責任。

（作者為高中教師）

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