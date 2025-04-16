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矢板明夫觀點》日美和台灣聯手 保衛台海和平

這種可能影響本國外交關係的人事任命，一定是經過當事國首腦同意的。而且，在防衛問題上，日本的角色主要是配合美國。所以，我們從中可以推測出，這就是美國川普總統的意圖。簡單地說，就是「日美和台灣聯手，保衛台海和平」。
矢板明夫

矢板明夫

2025/04/16 21:00

◎ 矢板明夫

第三次「台日友好訪問團～與矢板明夫同遊大阪萬博2025」，今天（0415）結束了五天四夜的行程，順利返回台灣。這次我們訪問了日本關西地方，受到了各界的熱烈歡迎。特別是與黑熊學院、486團購等在大阪車站前舉辦的「台灣節活動」，獲得了媒體廣泛報導。基本上完成了向國際社會顯示台灣存在感的目的，感謝各位參與者和媒體朋友們的貢獻與支持。

前美軍駐韓四星上將羅伯特·艾布蘭首度以「顧問」身分，編列入台軍演習架構。（取自貼文）前美軍駐韓四星上將羅伯特·艾布蘭首度以「顧問」身分，編列入台軍演習架構。（取自貼文）

回到台灣之後，看到了一條新聞，讓我吃了一驚。在「漢光41號」軍演進行中，前美軍駐韓四星上將羅伯特·艾布蘭首度以「顧問」身分，編列入台軍演習架構，成為參謀總長梅家樹的顧問。

日本的前統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂，日前接受卓揆邀請，出任行政院顧問。（法新社檔案照）日本的前統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂，日前接受卓揆邀請，出任行政院顧問。（法新社檔案照）

如果把這條新聞和幾個星期前，日本的前統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂，接受卓榮泰院長的邀請，出任行政院顧問的新聞聯繫在一起來看，就可以看出圍繞台灣海峽的軍事平衡，已經發生了一個重大的變化。美軍和日軍在防衛台灣一事上，和台灣方面展開了全面合作，在行政和軍事方面，都開始向台灣提供意見。

表面上看，日美這兩位上將是以私人身分協助台灣的。但這種可能影響本國外交關係的人事任命，一定是經過當事國首腦同意的。而且，在防衛問題上，日本的角色主要是配合美國。所以，我們從中可以推測出，這就是美國川普總統的意圖。簡單地說，就是「日美和台灣聯手，保衛台海和平」。

最近幾個星期，我看到台灣媒體有很多對川普總統批評的聲音，主要是認為他在關稅問題上，好像對台灣並不是很友善。我認為，在經濟問題上爭取台灣的最大利益，是無可厚非的，但是，硬要把經濟問題和安全問題扯到一起，說什麼「川普棄台」、「美軍不會來」等，帶風向讓民眾懷疑美國，這些言論就可能是別有用心了。

日本和美國是軍事上、外交上長年的盟友。但雙方在經濟上也一直有各種各樣的摩擦和對立。在紡織品、半導體、汽車等眾多問題上，都曾經有過非常激烈的貿易談判。

所以，現在中國正在利用各種手段企圖分化台美關係。這一點大家一定要看清楚。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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