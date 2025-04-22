名家分享~福澤喬》川普的MAGA 是要恢復到19世紀的美國

自由貿易始終伴隨內部矛盾。不論是 19 世紀的英國，或近十年的美國，民眾對外部競爭的不滿、對國內失業與產業衰退的恐懼。川普的貿易戰策略，也是一種現代的經濟民族主義。

◎ Joel來談日本的福澤喬

在川普第二次當選美國總統不久，就有日本學者提醒，川普的MAGA不是要恢復到冷戰時期的美國，而是19世紀的美國。而從川普推行關稅壁壘政策，也揭示全球經濟再度在保護主義與自由貿易之間擺盪。從貿易史的發展來看，自 19 世紀以來，貿易政策一直是國家權衡內部利益與外部競爭的重要戰略。

川普的MAGA不是要恢復到冷戰時期的美國，而是19世紀的美國。（取自貼文）

19 世紀初期，英國率先從重商主義轉向自由貿易。當時，因人口增長導致穀物價格上升，壓迫工資與企業利潤。經濟學者李嘉圖主張取消進口穀物的關稅，引導穀物法於 1846 年廢除，奠定英國自由貿易的基礎。然而，這種自由貿易並未立即普及，清朝與日本則是在戰爭與不平等條約下被迫開放市場，屬於「強制的自由貿易」。

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19 世紀後期，歐洲逐步建立雙邊通商條約，並導入「最惠國待遇」原則，開始形成較有秩序的自由貿易體系。但美國卻長期奉行高關稅保護主義，特別自林肯上任以來至 20 世紀初，一直維持高關稅壁壘。原因在於美國內需市場龐大、貿易依存度低，能靠本土生產維持經濟。

自由貿易的理論核心是李嘉圖的「比較優勢」，也就是國家專注於擅長領域，透過貿易互利。然而，這也意味著「比較劣勢」產業會被淘汰，造成失業與產業空洞。這種「繁榮中的痛苦」往往催生經濟民族主義，舉例來說，19 世紀末英國人面對日益增加的德國進口商品，曾出版《德國製》一書，呼籲抵制德貨，引起廣泛共鳴。類似情緒也在德國、義大利與俄國蔓延，最終成為第一次世界大戰的導火線之一。

英國自 1932 年起，轉向保護主義，建立以殖民地為核心的經濟圈，限制其他國家進口，成為二戰前「經濟集團化」的先例。戰後，美國接棒成為自由貿易的領導者，推動國際貨幣基金（IMF）、世界銀行、關稅貿易總協定（GATT）等體系，主張經濟相互依賴才能降低戰爭風險。

然而，自由貿易始終伴隨內部矛盾。不論是 19 世紀的英國，或近十年的美國，民眾對外部競爭的不滿、對國內失業與產業衰退的恐懼。川普的貿易戰策略，也是一種現代的經濟民族主義。

今日的美國與 1930 年代大不相同，關鍵產業如汽車與航太深度依賴進口零組件。（法新社檔案照）

今日的美國與 1930 年代大不相同，貿易依賴度已是當年的四倍，關鍵產業如汽車與航太深度依賴進口零組件。若因持續升高關稅導致經濟惡化，美國國內的反對聲浪也會浮現。經濟學者所擔心的經濟蕭條會不會出現？這也是最近被反覆討論的話題。

參考資料：朝日新聞

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書





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