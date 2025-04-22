晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~福澤喬》川普的MAGA 是要恢復到19世紀的美國

自由貿易始終伴隨內部矛盾。不論是 19 世紀的英國，或近十年的美國，民眾對外部競爭的不滿、對國內失業與產業衰退的恐懼。川普的貿易戰策略，也是一種現代的經濟民族主義。
名家分享

名家分享

2025/04/22 19:00

◎ Joel來談日本的福澤喬

在川普第二次當選美國總統不久，就有日本學者提醒，川普的MAGA不是要恢復到冷戰時期的美國，而是19世紀的美國。而從川普推行關稅壁壘政策，也揭示全球經濟再度在保護主義與自由貿易之間擺盪。從貿易史的發展來看，自 19 世紀以來，貿易政策一直是國家權衡內部利益與外部競爭的重要戰略。

川普的MAGA不是要恢復到冷戰時期的美國，而是19世紀的美國。（取自貼文）川普的MAGA不是要恢復到冷戰時期的美國，而是19世紀的美國。（取自貼文）

19 世紀初期，英國率先從重商主義轉向自由貿易。當時，因人口增長導致穀物價格上升，壓迫工資與企業利潤。經濟學者李嘉圖主張取消進口穀物的關稅，引導穀物法於 1846 年廢除，奠定英國自由貿易的基礎。然而，這種自由貿易並未立即普及，清朝與日本則是在戰爭與不平等條約下被迫開放市場，屬於「強制的自由貿易」。

19 世紀後期，歐洲逐步建立雙邊通商條約，並導入「最惠國待遇」原則，開始形成較有秩序的自由貿易體系。但美國卻長期奉行高關稅保護主義，特別自林肯上任以來至 20 世紀初，一直維持高關稅壁壘。原因在於美國內需市場龐大、貿易依存度低，能靠本土生產維持經濟。

自由貿易的理論核心是李嘉圖的「比較優勢」，也就是國家專注於擅長領域，透過貿易互利。然而，這也意味著「比較劣勢」產業會被淘汰，造成失業與產業空洞。這種「繁榮中的痛苦」往往催生經濟民族主義，舉例來說，19 世紀末英國人面對日益增加的德國進口商品，曾出版《德國製》一書，呼籲抵制德貨，引起廣泛共鳴。類似情緒也在德國、義大利與俄國蔓延，最終成為第一次世界大戰的導火線之一。

英國自 1932 年起，轉向保護主義，建立以殖民地為核心的經濟圈，限制其他國家進口，成為二戰前「經濟集團化」的先例。戰後，美國接棒成為自由貿易的領導者，推動國際貨幣基金（IMF）、世界銀行、關稅貿易總協定（GATT）等體系，主張經濟相互依賴才能降低戰爭風險。

然而，自由貿易始終伴隨內部矛盾。不論是 19 世紀的英國，或近十年的美國，民眾對外部競爭的不滿、對國內失業與產業衰退的恐懼。川普的貿易戰策略，也是一種現代的經濟民族主義。

今日的美國與 1930 年代大不相同，關鍵產業如汽車與航太深度依賴進口零組件。（法新社檔案照）今日的美國與 1930 年代大不相同，關鍵產業如汽車與航太深度依賴進口零組件。（法新社檔案照）

今日的美國與 1930 年代大不相同，貿易依賴度已是當年的四倍，關鍵產業如汽車與航太深度依賴進口零組件。若因持續升高關稅導致經濟惡化，美國國內的反對聲浪也會浮現。經濟學者所擔心的經濟蕭條會不會出現？這也是最近被反覆討論的話題。

參考資料：朝日新聞

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書