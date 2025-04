李忠憲的思考》政治不該是消耗母愛的遊戲：談李孝亮的母親

大八免的志工們的行動,根據這些標準判斷起來就是勇敢,「意圖正當」是最基本的原則… 「我是台灣人,我反綠,支持藍白紅」與「我是台灣人,我反綠,更反藍白紅」,其實兩字之差是巨大的差別——前者是標語,後者是醒悟。

◎ 李忠憲

看到國民黨的立委們在北檢舉牌抗議李孝亮等人被偵辦是辦綠不辦藍,然後每個人拿了一個牌子「我是台灣人,我反綠」。

國民黨立委徐巧芯,李彥秀,羅智強,王鴻薇舉牌「我是台灣人,我反綠」(記者田裕華攝)

李孝亮案子很簡單:

沒有連署站卻有名單,這些名單是哪裡來的?

李孝亮媽媽的角色很偉大,她知道自己的兒子正在陷入什麼樣的困境,想盡任何辦法都無法規勸自己的兒子不要這麼做,選擇公開向社會發聲,希望中國國民黨不要這樣利用這個年輕人,她的兒子還是不為所動為所,最後她媽媽並沒有放棄自己的兒子,自願轉向名單堆之中,說要為她自己的兒子把關,當政黨放棄是非,母親便成了良知的最後防線。

李孝亮媽媽的角色很偉大,她知道自己的兒子正在陷入什麼樣的困境。(記者王藝菘攝)

在我看來,能有這樣的母親,是一種難得的幸福。她的選擇超越藍綠紅的政治認同,展現出一種最真摯的人性光輝——母親對兒子的愛。可惜她的兒子執迷不悟,而中國國民黨的這些大人們真的太可惡,回頭想想,如果他們不是這樣的人,就沒有可能會出賣自己出生成長的土地?

李孝亮是勇敢嗎?今天的動態回顧出現了去年的貼文,那時候有人問我一個問題:

Courage is knowing it might hurt, and doing it anyway.

Stupidity is the same.

那要如何區分這兩者?

赫塞在「徬徨少年時」說:勇氣不是沒有恐懼,而是判斷有些事情比恐懼更重要。尼采提出勇氣與傳統對抗的概念。他提倡“肯定生命”的態度和對常規的挑戰,勇氣在某種意義上與“愚蠢”的行為相似,但其核心是一種深思熟慮的反叛。

一些判斷勇氣和愚蠢不同的標準!

勇氣:

1. 意圖正當:勇氣的行為通常是為了一個高尚或正義的目的,如保護他人、堅持正義或面對困難。

2. 風險評估:擁有勇氣的人在行動前會評估風險與回報,即使知道可能會受傷,他們認為行動的結果值得這樣做。

3. 準備與規劃:勇敢的行為通常伴隨著一定的準備和計劃,以最大限度地減少風險和不良後果。

4. 靈活應變:即使面對突發事件,勇氣也讓人能夠適應變化,合理應對。

5. 內心堅持:即使遇到反對和困難,勇氣也會支持一個人堅持自己的信念或行動。

愚蠢:

1. 缺乏目的:愚蠢的行為往往沒有明確或正當的目的,可能只是衝動或無目的的冒險。

2. 忽視風險:進行愚蠢行為的人可能完全忽視風險,甚至在沒有考慮後果的情況下行動。

3. 缺乏準備:愚蠢的行為通常缺乏適當的準備和前瞻性計劃,這增加了潛在的負面後果。

4. 固執己見:在面對明顯的障礙或警告時,持續愚蠢行為的人可能會無視這些訊息,堅持自己的方式。

5. 後果嚴重:愚蠢行為可能導致比預期更嚴重的後果,因為它們通常是未被充分考慮的。

大八免的志工們的行動,根據這些標準判斷起來就是勇敢,「意圖正當」是最基本的原則,最近一直看到有人舉這樣的標語「我是台灣人,我反綠」,反綠是沒有什麼關係,但後面接什麼影響就很大!

「我是台灣人,我反綠,支持藍白紅」與「我是台灣人,我反綠,更反藍白紅」,其實兩字之差是巨大的差別——前者是標語,後者是醒悟。

我很早以前就說我很希望中國國民黨不要被中國共產黨滲透,能夠繼續維持在反共的歷史定位上,這樣對台灣的安全會有更多的保障。

可惜支持中國國民黨的這一群人,不只愚蠢,而且虛無,弄到還要這樣消耗自己年輕的支持者。

李孝亮等人涉偽造文書遭北檢搜索約談。(資料照)

李孝亮的故事本可以是一場年輕人的自我探索與成長,然而,在中國國民黨這些政客的操弄下,卻變成了一齣不堪的政治戲碼。

他的母親早已看見風險、感知危險,選擇挺身而出,以母愛為盾,試圖抵擋一場注定讓人傷痕累累的政治賭局。

這份愛,是人性中最真實的光輝。然而,政黨沒有回頭,兒子沒有清醒,一個人的愚行,終將成為一整個世代的警示。

勇氣與愚蠢之間,從來不在喊多大的口號,而在於是否明白「我是台灣人」這五個字,本身已是一種責任、一種選擇,也是一種無需舉牌就該深思的信仰。

(作者為資安學者)

